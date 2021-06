Nowe rekordy na polskiej giełdzie. WIG jeszcze nigdy nie był tak wysoko

WIG ustanowił w piątek (25 czerwca) dwa nowe rekordy. W ciągu handlu jego wartość sięgnęła 68 118,01 pkt. co jest najwyższym poziomem w historii. Na zamknięciu WIG zaś miał wartość 67 947,66 i jest to najwyższe zamknięcie tego indeksu od początku jego obliczania.

W zasadzie cały tydzień na krajowym rynku akcji był udany. W piątek była rekordowa sesja jeśli chodzi o szeroki rynek.

WIG w godzinach porannych pokonał śróddzienne historyczne maksimum, a w drugiej części dnia wyznaczył nowe powyżej 68 tys. pkt.

WIG20 wybił się z ruchu bocznego, który obowiązywał od połowy miesiąca i zmierza do 2.300 pkt. notowanych ostatnio w 2019 r.

"W zasadzie cały tydzień na krajowym rynku akcji był udany. Dziś była rekordowa sesja jeśli chodzi o szeroki rynek. WIG w godzinach porannych pokonał śróddzienne historyczne maksimum, a w drugiej części dnia wyznaczył nowe powyżej 68 tys. pkt. WIG20 wybił się z ruchu bocznego, który obowiązywał od połowy miesiąca i zmierza do 2.300 pkt. notowanych ostatnio w 2019 r." - powiedział analityk BM BNP Paribas Lukas Cinikas.



"W WIG20 najmocniejszy był Mercator Medical, który zyskał blisko 9 proc. przy braku jakichkolwiek publikacji czy informacji. Wiązałbym to zatem z jakimś ruchem spekulacyjnym. Widać było realizację zysków na bankach, które wczoraj rosły po stanowisku KNF ws. dywidend. Małe i średnie spółki były dziś relatywnie gorsze, ale tam też jesteśmy blisko szczytów i spodziewam się raczej kontynuacji trendu wzrostowego" - dodał.

W piątek królował szeroki rynek

Na zamknięciu piątkowych notowań WIG zwyżkował o 0,3 proc., poprawiając historyczny rekord do 67.947,66 pkt. W ciągu dnia indeks zanotował najwyższy w historii poziom 68.118,05 pkt., pokonując poprzedni środdzienny szczyt z 23 stycznia 2018 r.



WIG20 o 0,41 poprawił wyznaczone dzień wcześniej blisko dwuletnie maksimum - wzrósł do 2.282,46 pkt.



mWIG40 niemal pozostał bez większych zmian, jednak poprawił swój czwartkowy 3-letni rekord o mniej niż 0,5 pkt., do 5.003,2 pkt.



Lekko straciły małe spółki - sWIG80 poszedł w dół o 0,11 proc. do 20.965,44 pkt.



Po zamknięciu sesji na GPW niemiecki DAX był 0,1 proc. na plusie. W USA S&P 500 zwyżkował o 0,3 proc., technologiczny Nasdaq rósł o niecałe 0,1 proc., a przemysłowy Dow Jones szedł w górę o blisko 0,7 proc.



"W USA sesja rozpoczęła się na plusie. Relatywną przewagę wykazywały spółki przemysłowe. Indeks Dow Jones zyskiwał więcej niż Nasdaq. Można to wiązać z ogłoszonym wczoraj porozumieniem Białego Domu z senatorami, w sprawie wartego blisko 1 bln USD pakietu infrastrukturalnego" - zauważył Cinikas.

Obroty na GPW nieznacznie przekroczyły 1 mld zł, z czego 751 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Wzrostom przewodziły spółki odzieżowe

Kolejną sesję z rzędu wzrostom w ujęciu sektorowym przewodziły spółki odzieżowe (+3 proc.), w tym przede wszystkim LPP, które wzrosło na zamknięciu o 4,8 proc., poprawiając rekord notowań do 12.930 zł.



Zniżkowało 7 z 15 branż, w tym najmocniej leki - o 1,4 proc., oraz producenci gier - o 1,2 proc., którzy w czwartek rośli o ponad 3 proc.



W gronie krajowych blue chipów najmocniej rósł Mercator Medical. Przy obrotach przekraczających 20 mln zł kurs odbił o 8,6 proc. i z nawiązką odrobił poprzednie dwie sesje spadków.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl