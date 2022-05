Nowe rządowe obligacje zamortyzują połowę inflacji

Obligacje skarbowe, które będzie można kupić w czerwcu, będą miały oprocentowanie uzależnione od poziomu głównej stopy procentowej Narodowego Banku Polskiego. Są to papiery roczne i dwuletnie. W obu przypadkach co miesiąc ma być aktualizowany poziom oprocentowania, co miesiąc mają być także wypłacane odsetki.

Obligacje roczne mają oprocentowanie równe stopie referencyjnej NBP (5,25 proc.). W przypadku papierów dwuletnich, przy określaniu oprocentowania, jako bonus co miesiąc do stopy referencyjnej doliczone zostanie 0,25 pkt proc.

Jeśli podstawowa stopa procentowa spadłaby do zera lub poniżej zera, oprocentowanie nowych detalicznych papierów wyniesie minimalnie 0 proc. w przypadku obligacji rocznych i 0,25 proc. w przypadku dwuletnich.

Zmian dokonano w przypadku wszystkich papierów oferowanych przez Ministra Finansów, niestety dotyczyły one tylko oprocentowania w pierwszym okresie odsetkowym. Warunki, na których oprocentowanie ma być ustalane po upływie pierwszych 6 miesięcy lub roku, pozostały niezmienione.

Ujemne stopy nie grożą

- Nie jest to zbyt prawdopodobny scenariusz, ale Minister Finansów zabezpiecza się też na taką ewentualność. Podobne zapisy standardowo trafiają też do innych listów emisyjnych obligacji oferowanych przez rząd - zwraca uwagę Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.

Jak dodaje, obligacje, które dołączyły do dotychczasowej oferty wyglądają kusząco, gdyż ich oprocentowanie powinno w najbliższych miesiącach rosnąć – wraz ze spodziewanymi podwyżkami stóp procentowych. Przewidywania odnośnie ich zmian, to jednak tylko prognoza. Może się okazać, że RPP podniesie stopy procentowe wyżej niż spodziewa się dziś rynek. Może być jednak i tak, że cykl szybkich podwyżek stóp procentowych, których jesteśmy świadkami, skutecznie ograniczy inflację oraz presję płacową i podstawowa stopa procentowa nie przekroczy poziomu 7 proc.

- Z aktualnych notowań kontraktów terminowych na stopę procentową wynika, że już w trakcie 2023 roku Rada Polityki Pieniężnej może zacząć obniżki stóp procentowych, co może ograniczać oprocentowanie obligacji rocznych i dwuletnich pod koniec okresu oszczędzania. I choć jest to karkołomne zadanie, to jeśli przyjąć, że spełnią się formułowane dziś prognozy, można szacować, że nowe papiery roczne i dwuletnie mogą uchronić nasze oszczędności przed inflacją na poziomie ok. 5,5 proc. - ocenia Bartosz Turek.

Według niego, oferta ta jest lepsza niż to czym kusi większość bankowych depozytów. Z drugiej strony, według projekcji przygotowanej przez analityków NBP, w ciągu najbliższych 12 miesięcy ceny dóbr i usług (inflacja) pójdą w górę o 10,2 proc. Dopiero kolejny rok ma przynieść inflację na poziomie 4,4 proc. Spełnienie się tych wszystkich prognoz oznaczałoby, że ani oferowane przez rząd w czerwcu obligacje roczne, ani dwuletnie nie uchronią w pełni kapitału przed destrukcyjnym działaniem inflacji.

Zamiana starych obligacji na nowe

Sporą zmianą jest też podniesienie do 3 proc. oprocentowania trzymiesięcznych papierów. Jeszcze w maju mogliśmy dzięki nim zarobić o połowę mniej. Jak ocenia ekspert, minister finansów może więc spodziewać się fali wniosków o przedterminowy wykup tych papierów, aby zamienić obligacje starych emisji na nowe, lepiej oprocentowane.

Podobnie jest, w opinii eksperta, z papierami dwuletnimi - w maju br. oprocentowanych na poziomie 3-proc. Gorzej było w kwietniu br., kiedy dwuletnie papiery pozwalały zarobić 2 proc. czy w lutym i marcu br., kiedy dwuletnie detaliczne obligacje były oprocentowane na poziomie zaledwie 1,5 proc. W okresie od maja 2020 do stycznia 2022 inwestorzy kupowali te papiery ze świadomością wypłacenia zaledwie 1 proc. zysku (minus podatek). Od czerwca będą one oprocentowane w pierwszym miesiącu na 5,5 proc., a potem 0,25 pkt. proc. ponad stopę referencyjną NBP.

- Lepsze oprocentowanie oznacza, że osoby, które w ostatnim czasie inwestowały swoje środki kupując obligacje trzymiesięczne i dwuletnie, powinny rozważyć zamianę posiadanych papierów na te emitowane w czerwcu. Ewentualna strata związana z utraceniem dotychczas naliczonych odsetek powinna zostać szybko nadrobiona i to z nawiązką, jeśli w czerwcu kupimy papiery oprocentowane nawet kilkukrotnie lepiej niż te, które są dziś w naszych portfelach - zaleca Bartosz Turek.

Podwyżki oprocentowania

- Możemy to wytłumaczyć na przykładzie popularnych dotychczas obligacji czteroletnich. Kupiona w maju 2022 roku czteroletnia obligacja w pierwszym roku pozwalała zarobić 3,3 proc., a potem 1 pkt. proc. ponad inflację. W czerwcu będzie to już 5,5 proc. w pierwszym roku, ale niestety potem też 1 pkt. proc. ponad inflację. I choć na pierwszy rzut oka czerwcowa oferta wydaje się znacznie lepsza, to tak naprawdę pozwoli ona zarobić więcej tylko w pierwszym roku i to tylko 2,2 zł czyli po potrąceniu podatku około 1,78 zł na każde powierzone rządowi 100 zł. Potem, od drugiego roku oszczędzania, warunki pozostały niezmienione - wyjaśnia analityk.

Obligacje rodzinne

Trzeba pamiętać, że od wszystkich dochodów osiąganych z obligacji skarbowych należy zapłacić tzw. podatek Belki. W efekcie wraz z tym, jak rośnie inflacja, otrzymujemy co prawda coraz wyższe oprocentowanie obligacji, ale dodatkowa marża zysku jest z coraz większą nawiązką pochłaniana przez podatek.

- W praktyce obligacje czteroletnie kupione w czerwcu będą w stanie ochronić nas przed inflacją na poziomie około 4-4,5 proc. Dziesięcioletnie mogą uchronić przed wzrostem cen w tempie 5-5,5 proc. rocznie. Dopiero obligacje dwunastoletnie chronią przed inflacją na poziomie ok. 7-7,5 proc. Są to jednak papiery przeznaczone dla osób otrzymujących świadczenie 500+, a na zakup tych obligacji można wydać tylko tyle, ile otrzymano w ramach świadczenia wychowawczego - konkluduje Bartosz Turek.

