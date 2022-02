Od 2022 r. obowiązują nowe terminy płatności składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych. To 5., 15. i 20. dzień danego miesiąca – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany mają związek z wejściem w życie pakietu ustaw zwanego Polskim Ładem.

Jak wyjaśnił rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, dla większości płatników zmienia się termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne. Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (m.in. urzędy gmin, miast) termin pozostanie bez zmian - do piątego dnia następnego miesiąca.

Dla pozostałych płatników składek termin zależy od tego, czy mają osobowość prawną czy też nie.

"Dla płatników składek mających osobowość prawną, m.in. spółek kapitałowych, spółdzielni, fundacji, itp. - będzie to termin do 15. dnia następnego miesiąca" - zwrócił uwagę Żebrowski.





"Natomiast do 20. dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników składek, m.in. jednoosobowych firm i innych podmiotów bez osobowości prawnej" - poinformował rzecznik.

Do końca 2021 r. osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą (opłacające składkę wyłącznie za siebie) miały prawny obowiązek opłacania składek nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca. W 2022 r. termin ten uległ wydłużeniu do 20. dnia następnego miesiąca.

Nowe terminy dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, rozliczanych w dokumentach składnych za styczeń 2022 r. i za następne miesiące.

