Nowela ustawy przesuwająca termin wdrożenia e-doręczeń przekazana do Sejmu

Projekt nowelizacji ustawy o e-doręczeniach, który przewiduje przesuniecie terminu wdrożenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, został przekazany do Sejmu - podano na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Powodem zmiany jest pandemia.

Ustawa o e-doręczeniach wprowadza nową usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, która ma pozwolić na doręczenie korespondencji ze skutkiem prawnym równoważnym do tradycyjnego doręczenia korespondencji.

W uzasadnieniu czytamy, że dla obywateli niekorzystających z technologii cyfrowych przewidziano wprowadzenie tzw. publicznej usługi hybrydowej, która umożliwi całkowitą cyfryzację procesu nadania/odbioru korespondencji po stronie podmiotów publicznych i przedsiębiorców, pozostawiając obywatelom wybór formy nadania lub doręczenia - papierową czy elektroniczną. Ma ona polegać na przetworzeniu korespondencji nadanej elektronicznie do postaci papierowej oraz jej doręczeniu w takiej postaci, lub na nadaniu korespondencji w postaci papierowej, przetworzeniu jej do postaci elektronicznej i doręczeniu w takiej postaci.

Celem rządowego projektu ustawy o e-doręczeniach jest przesunięcie terminu wdrożenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej po to, by zapewnić jak najwyższą jakość dla użytkowników końcowych - podano w uzasadnieniu do projektu.

Jak wskazano, długotrwała pandemia COVID-19 utrudniła przeprowadzenie szerokich testów przed udostępnieniem usług, jak również przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników.

"Zasadne jest również przesunięcie terminów złożenia przez operatora wyznaczonego złożenia projektów cennika publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej oraz projektu regulaminu świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej, a w konsekwencji uzasadnione jest również umorzenie postępowań administracyjnych wszczętych przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w związku z realizacją obowiązku wynikającego ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych" - czytamy.

