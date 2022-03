Nowela ws. listów zastawnych i banków hipotecznych wraca do komisji senackiej

Nowelizacja ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych została w środę odesłana do senackiej komisji budżetu i finansów, po tym jak senator sprawozdawca Kazimierz Kleina (KP KO) złożył na piśmie poprawkę o charakterze legislacyjnym.

Senator Kleina przedstawiając sprawozdanie nie sprecyzował, czego dotyczy wniesiona przez niego na piśmie poprawka.

Podczas wtorkowego posiedzenia senacka komisja budżetu i finansów wniosła do nowelizacji 20 poprawek, z czego 19 o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym, które wcześniej były uzgodnione z resortem finansów.

Ustawę o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Sejm uchwalił 9 marca.

Senatorowie we wtorek na posiedzeniu komisji budżetu i finansów opowiedzieli się ponadto za zgłoszoną m.in. przez senatora Grzegorza Biereckiego (PiS) poprawką odnoszącą się do funduszy zarządzanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jak uzasadniał wtedy senator Bierecki, poprawka ta "umożliwi elastyczne tworzenie funduszy, które są zarządzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego".

"W obecnym przepisie mamy wymienioną całą listę funduszy, którymi się BGK ma zajmować i które podlegają szczególnej regulacji ustawowej. Moja poprawka zmierza do tego, aby przyjąć ogólny zapis, który będzie zapisem niezmuszającym parlament do kolejnych nowelizacji w przypadku, gdyby pojawiły się inne potrzeby tworzenia funduszy zarządzanych przez BGK" - mówił senator. Poprawka dotyczy przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Wiceminister finansów Piotr Patkowski, który poparł tę poprawkę, wskazywał we wtorek, iż chodzi w niej "tylko i wyłącznie o to, by te fundusze nie były wskazane enumeratywnie, tylko żeby działalność maklerska prowadzona przez BGK była określona ogólnie".

Nowelizacja ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych m.in. dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad tymi obligacjami. W Polsce odpowiednikiem obligacji zabezpieczonych są listy zastawne emitowane przez wyspecjalizowane banki hipoteczne. Listy zastawne to papiery wartościowe emitowane przez banki hipoteczne, które mają na celu pozyskanie wierzytelności opartej na kredytach hipotecznych udzielanych przez przedmiotowy bank.

Nowela wprowadza definicję listu zastawnego, która odwołuje się do mechanizmu podwójnego regresu, zapewniającego inwestorom możliwość dochodzenia roszczeń zarówno w stosunku do emitentów listów zastawnych, jak i z puli aktywów stanowiących ich zabezpieczenie. Ustawa rozszerza też zakres informacji, które zawarte będą w warunkach emisji listów zastawnych a także sprecyzowano stosowanie przez banki oznaczeń "europejska obligacja zabezpieczona" i "europejska obligacja zabezpieczona (premium)". W przepisach są też zapisy, umożliwiające zakwalifikowanie instrumentów pochodnych do puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych.

Według MF nowe przepisy wprowadzą szereg zabezpieczeń dla nabywców takich papierów. Przede wszystkim działalność banków hipotecznych w tym obszarze będzie objęta nadzorem KNF. Każdy bank hipoteczny będzie zobowiązany też do składania odpowiednich sprawozdań do KNF dot. stosowania listów zastawnych.

Ustawa odnosi się również do wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, które w szczególności mają przynieść korzyści dla akcjonariuszy mniejszościowych, zwiększając ochronę ich interesów. Po zmianie przepisów będzie jeden próg - 50 proc. Obecnie są to dwa progi 66 i 33 proc.

Nowe przepisy pozwolą też bankom komercyjnym, aby dobrowolnie mogły przystąpić do systemu ochrony (IPS), który będzie miał formę spółki akcyjnej. Będzie on podlegać nadzorowi KNF.

