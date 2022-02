Nowela ws. procedur przy budowie elektrowni atomowej - z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy dotyczącą procedur przy budowie elektrowni atomowej - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta RP. Chodzi o inwestycję, którą ma realizować spółka Polskie Elektrownie Jądrowe.

Celem nowelizacji jest przesądzenie, który reżim prawny ma być stosowany w przypadku postępowania dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.

Jak wskazała Kancelaria, nowela wprowadza trzy przepisy intertemporalne do ustawy z roku 2017 Prawo wodne, ustawy z 2019r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, ustawy z 2020 Prawo budowla.

Podała, że przepisy intertemporalne spowodują, że do wszczętego i niezakończonego postępowania dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej, zastosowanie będą miały przepisy w brzmieniu nadanym przez zmieniane ww. ustawy.

W uzasadnieniu do przyjętych rozwiązań wskazano, iż przepisy przejściowe zawarte w ustawach zmieniających stan prawny właściwy do zastosowania do przedmiotowego postępowania "nie zawsze uwzględniały specyfikę zawieszonego postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni jądrowej", a także, że "organy administracji publicznej, które uczestniczą w procesie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach byłyby zobligowane do stosowania przepisów w wersji nieaktualnej, niespójnej z innymi regulacjami oraz niezgodnej z bieżącą wolą ustawodawcy"

Nowe przepisy pozwolą inwestorowi - jest nim obecnie państwowa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe - złożenie do GDOŚ raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ), Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co dwa-trzy lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW.

