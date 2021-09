Nowelizacja budżetu na 2021 pozwoli zaangażować więcej środków

Nowelizacja budżetu na 2021 powoduje, że możemy więcej środków zainwestować, zaangażować - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu Rady Ministrów. Wskazał, że dobra sytuacja gospodarki to efekt tarcz antykryzysowych i dobrego stanu przedsiębiorców, a także sprawnego zarządzania.

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajął się projektem nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. W ramach zmian w budżecie planowane jest m.in. zwiększenie dotacji dla samorządów.

Premier podkreślił, że pierwszą praprzyczyną dobrego stanu gospodarki i możliwości budżetowych państwa są tarcze antykryzysowe i dobry stan przedsiębiorców, druga - to sprawne zarządzanie budżetem. "To wymaga pieczołowitości, efektywności, dziesiątek, setek działań, które wdrażamy niemalże co tydzień podczas posiedzenia Rady Ministrów, działań uszczelniających. Niedawno rozmawialiśmy na Radzie Ministrów o e-fakturze, to też przyczyni się w kolejnych miesiącach do dobrego stanu budżetu" - zaznaczył Morawiecki.

"Dziś mam taką niewątpliwą przyjemność zakomunikowania nowelizacji (ustawy budżetowej na 2021 r., PAP), która powoduje że możemy więcej środków zainwestować, więcej środków zaangażować" - oświadczył premier.

