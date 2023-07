Nowelizacja ustawy o finansach publicznych wraca do senackiej komisji finansów

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych, której celem są m.in. zmiany w stabilizującej regule wydatkowej, została odesłana do senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Odniesie się ona do poprawek złożonych w środę podczas debaty na posiedzeniu plenarnym Senatu.

Jedną z poprawek złożył senator Grzegorz Bierecki (PiS). Jego wniosek dotyczy wejścia w życie niektórych zapisów ustawy. Wcześniej, podczas wtorkowego posiedzenia komisji budżetowej, wniosek o odrzucenie ustawy w całości złożył senator KO Leszek Czarnobaj.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych wprowadza nowy mechanizm korygujący nadmierną nierównowagę finansów publicznych. Przewiduje on, że wartość dostosowania fiskalnego będzie miała bezpośredni wpływ na wysokość korekty. Mechanizm będzie aktywowany, jeśli w roku n lub n-1 najbardziej aktualna prognoza Komisji Europejskiej wskazywać będzie na przekroczenie wartości referencyjnej dla wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych (3 proc. PKB) lub długu publicznego według przepisów UE (60 proc. PKB). Wartość dostosowania fiskalnego będzie wynosić co najmniej 0,5 punktu procentowego PKB.

Zgodnie z ustawą w SRW wprowadzona została "klauzula obronna", która będzie odzwierciedlać rozbieżności między przedpłatami na zakup sprzętu wojskowego (które są rejestrowane jako wydatek w obliczanej metodą kasową SRW), a dostawami sprzętu (wydatek i wpływ na wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych według metodyki UE w momencie dostawy).

Ponadto, w związku z powrotem do stosowania standardowych reguł fiskalnych w UE po ogólnej klauzuli wyjścia w latach 2020-2023, urealniony ma być punkt startowy w SRW. Punktem odniesienia (startowym) będzie poziom wydatków w 2023 r., będzie on podstawą do obliczenia kwoty wydatków na rok 2024.

