Nowelizacja ustawy o rachunkowości trafi pod obrady rządu

Jak wynika z opublikowanego na stronach kancelarii premiera porządku obrad wtorkowej Rady Ministrów, rząd zajmie się nowelizacją ustawy o rachunkowości. Według uzasadnienia do projektu, celem nowelizacji jest m.in. ujednolicenie przepisów w zakresie stosowania jednego formatu elektronicznego przy sporządzaniu sprawozdań finansowych przez emitentów.

Obecnie - jak wynika z uzasadnienia - emitenci sporządzają i składają do KRS jednostkowe sprawozdania finansowe w formacie XML z załączonymi plikami PDF3, zaś jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSR w dowolnym formacie elektronicznym. W nowelizacji proponuje się przyjęcie dla tej grupy jednostek dla celów rocznego raportu finansowego formatu XHTML. W przypadku sprawozdań skonsolidowanych projekt przewiduje znakowanie ich przy użyciu standardu Inline XBRL.

"Dodatkowe propozycje zmian w ustawie odnoszą się do jednostek niebędących emitentami, ale sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSR. Proponowane zmiany w tym zakresie mają również na celu ujednolicenie przepisów dotyczących formatów e-sprawozdań finansowych tych jednostek, co zwiększy ich użyteczność. Umożliwi to również stosowanie jednolitych formatów w ramach grup kapitałowych, w których część jednostek zależnych to jednostki niebędące emitentami" - napisano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości.

