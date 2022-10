Nowi akcjonariusze zawieszonej firmy bez głosu, były zarząd wezwany do naprawy szkód

Na czwartkowym walnym zgromadzeniu ASM Group uchwalono między innymi sprawozdanie finansowe za 2020 rok, osobiste uprawnienia prezesa oraz prawo dochodzenia roszczeń wobec członków byłego zarządu. Nowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa głosu.

Nowi akcjonariusze ASM Group, posiadający łącznie 38,7 proc. akcji zostali na mocy decyzji zarządu pozbawieni prawa głosu na walnym zgromadzeniu, które odbyło się w czwartek.

Uchwalono na nim między innymi sprawozdanie finansowe za 2020 roku, sposób pokrycia strat, osobiste uprawnienia prezesa oraz prawo dochodzenia roszczeń wobec członków byłego zarządu.

Na 19 grudnia zaplanowano natomiast publikację raportu za 2021 rok, który jest konieczny, aby GPW mogła odwiesić notowania ASM Group.

ASM Group to spółka holdingowa, zarządzająca grupą specjalizującą się w świadczeniu usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu. Jest obecna również w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i we Włoszech. Notowania na głównym parkiecie GPW wartej kiedyś nawet niemal ćwierć miliarda złotych spółki są zawieszone od października 2021 r.

Na czwartkowym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ASM Group mogły zapaść decyzje kluczowe dla przyszłości spółki, ale wciąż narastający konflikt między akcjonariuszami nie zwiastuje zakończenia batalii o kontrolę nad tą firmą.

Zarząd ASM Group przed czwartkowym walnym zgromadzeniem podjął uchwałę, na mocy której wskazanym akcjonariuszom (Wiesław Łatała, Aleksandra Łatała - Kremer, Wojciech Kremer oraz KPNS Holding), przysługuje łącznie "0" głosów z posiadanych przez nich akcji. Posiadają oni kolejno 27; 6,7 i 5 proc. akcji spółki.

Wobec powyższego do przyjęcia uchwał wystarczyły głosy z akcji posiadanych przez prezesa i założyciela spółka - Adama Stańczaka - 17 152 532 akcji, stanowiących 30,08 proc. kapitału zakładowego ASM Group.

Decyzja poparta wnikliwą analiza prawną i ekonomiczną

Decyzję tę zarząd spółki (w składzie Adam Stańczak oraz Łukasz Stańczak) podjął "po wnikliwym zapoznaniu się ze szczegółowymi analizami prawnymi oraz ekonomicznymi (wykonanymi na zlecenie spółki przez renomowanych zewnętrznych doradców), uwzględniając istotne okoliczności faktyczne, jak również mając na względzie wyrażane w orzecznictwie oraz doktrynie prawniczej stanowiska dotyczące roli zarządu spółki publicznej w ustalaniu listy osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu".

O przyczynach tych działań w giełdowej spółce pisaliśmy obszernie w poniższym tekście:

Osobiste uprawnienia prezesa oraz roszczenia wobec byłego zarządu

Z powziętych na czwartkowym NWZA uchwał na szczególną uwagę zasługują poniższe:

- Przyznanie osobistych uprawnień Adamowi Stańczakowi będącemu założycielem spółki do powoływania i odwoływania w drodze decyzji pisemnej dwóch członków zarządu, w tym prezesa, tak długo, jak posiadać będzie bezpośrednio akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 30 proc. ogólnej liczby głosów;

- Zatwierdzono jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2020 rok, które wykazuje stratę netto w wysokości 30,39 mln złotych oraz skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za 2020 rok, które wykazuje stratę z działalności w wysokości 29,9 mln złotych;

- Strata netto za rok obrotowy 2020 pokryta zostanie z przyszłych zysków spółki;

- Wyrażono również zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu wobec byłych członków zarządu: Doroty Kenny, Andrzeja Nowaka i Jacka Pawlaka.

Notowania ASM Group są zawieszone od ponad roku. W kontekście ewentualnego odwieszenia notowań istotna będzie data 19 grudnia 2022, kiedy to opublikowany zostanie skonsolidowany raport za 2021 rok. Jednak oprócz względów formalnych, dla dobra spółki wskazane jest także prawomocne rozstrzygnięcie - polubowne lub też na drodze sądowej - sporu pomiędzy akcjonariuszami.

