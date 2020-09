Nowicki: wnioski samorządów o wsparcie z FIL będą rozpatrzone w ciągu miesiąca

Wnioski samorządów z II tury naboru o pieniądze z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będą rozpatrzone w ciągu miesiąca - powiedział w czwartek w Sejmie wiceminister rozwoju Robert Krzysztof Nowicki, odpowiadając na pytania posłów.

Nowicki przypomniał, że drugi nabór o wsparcie z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych rozpoczął się 9 września i potrwa do 30 września. Powiedział, po tym terminie wnioski trafią do Komisji ds. Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego i, jeśli zostaną rozpatrzone pozytywnie, środki z FIL niezwłocznie trafią do samorządów.

W II turze - jak zaznaczył wiceminister - jest ok. 6 mld zł, czyli tyle co w pierwszej. Kwota rządowego wsparcia wynosi od pół miliona do 93 mln zł.

Poinformował, że środki można przyznać m.in. na budowę żłobków, przeszkoli, szkół, przychodni, instalacji wodno-kanalizacyjnych, dróg, a także na inne niezbędne lokalnie działania.

"Zasady wydatkowania są dwie: wsparcie może być przeznaczone na wydatki majątkowe i nie może być to instrument refinansowania" - zaznaczył Nowicki. Wskazał, że 12 mld zł, które w pierwszej i drugiej turze zostanie zainwestowane w samorządach przyniesie im lewar w wysokości 70 mld zł.

Wiceminister powiedział też, że wnioski w ramach II tury mogą składać również samorządy, które jeszcze nie wydatkowały środków z pierwszego rozdania FIL. "To są dwa niezależne mechanizmy, mające służyć przede wszystkim inwestycjom" - podkreślił.

Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Jego celem jest wsparcie samorządów, które utraciły źródła finansowania inwestycji w wyniku pandemii. Wsparcie jest bezzwrotne.