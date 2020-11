Nowoczesna bankowość: Polacy liderami w Europie

Ponad połowa (55 proc.) Polaków twierdzi, że dziś częściej niż przed wybuchem pandemii dokonuje transakcji finansowych online lub mobilnie. Jest to najwyższy wynik w Europie. Prawie wszyscy (97 proc.) ankietowani z Polski są zainteresowani korzystaniem z rozwiązań z zakresu bankowości cyfrowej, co jest najwyższym wynikiem w Europie – wynika z trzeciej edycji badania Mastercard poświęconego popularności bankowości online i mobilnej.

Otwarci na otwartą bankowość

Niemal co czwarty ankietowany (22 proc.) rozważa zrezygnowanie w ciągu najbliższych 12 miesięcy z usług oferowanych przez tradycyjny bank na rzecz instytucji finansowej, oferującej usługi wyłącznie online i mobilnie. Dodatkowo 29 proc. deklaruje, że w takim w pełni cyfrowym banku chciałoby mieć rachunek bieżący. Równocześnie 79 proc. twierdzi, że od swoich dostawców usług finansowych oczekuje zmian w ofercie. 29 proc. ankietowanych chciałaby, żeby była ona bardziej dostępna i prostsza w obsłudze. Z kolei 25 proc. badanych zgłasza potrzebę większej kontroli nad wydatkami w czasie rzeczywistym, a 23 proc. większej elastyczności, która przejawiałaby się m.in. brakiem długoterminowych umów czy możliwością konsultacji 24 h na dobę.Czytaj też: Visa i Mastercard wykorzystują pandemię i łupią klientów? Wybierając spośród różnych dostawców i ofert cyfrowych usług finansowych, Polacy największą uwagę zwracają na bezpieczeństwo swoich pieniędzy i danych (55 proc.). Inne istotne dla nich kryteria wyboru to niskie koszty i dodatkowe korzyści (39 proc.), wygoda (30%) oraz przejrzystość i kontrola nad finansami (26 proc.).Nowe rozwiązania finansowe to również te oparte na koncepcji otwartej bankowości, gdzie poszczególne instytucje finansowe za zgodą klienta wymieniają się danymi na jego temat, aby zaoferować mu lepsze lub zupełnie nowe usługi. 63 proc. Polaków ankietowanych w badaniu Mastercard deklaruje, że słyszała o koncepcji otwartej bankowości, a wielu z nich wykazuje zainteresowanie opartymi na niej usługami finansowymi.42 proc. respondentów chciałoby korzystać z aplikacji, która umożliwia kontrolę i nadzór nad wszystkimi kontami w różnych bankach, 33 proc. jest zainteresowanych usługą pozwalającą zarządzać finansami na bazie wszystkich dotychczasowych wydatków, a 28 proc. rozwiązaniami, które oferują wysoką personalizację usług finansowych w oparciu o dane finansowe zebrane z różnych źródeł.W kontekście bankowości otwartej warto zwrócić uwagę, że Polacy największym zaufaniem obdarzają nie graczy technologicznych, ale właśnie banki. 66 proc. z nich uważa swój bank za najważniejsze źródło informacji i porad finansowych. Pod tym względem Polacy ufają bankom bardziej niż inni Europejczycy. Wśród badanych z Polski bankowe aplikacje mobilne są popularniejsze nawet od aplikacji mediów społecznościowych (68 proc. vs 56 proc.). Na wysokie zaufanie do banków wskazują również wyniki badania „Stan Płatności”.Aż 79 proc. ankietowanych jest bardziej skłonnych do korzystania z telefonu przy płaceniu, jeśli usługa jest świadczona przez ich własny bank, a 56 proc. z większym prawdopodobieństwem wybrałoby dostawcę usługi płatniczej polecanego przez ich bank. Z drugiej strony 48 proc. Polaków wyraża zainteresowanie przekazywaniem pieniędzy znajomym za pośrednictwem aplikacji społecznościowej, takiej jak na przykład WhatsApp. To pokazuje, że chociaż konsumenci najbardziej ufają bankom, to swoje codzienne, drobne płatności są stanie powierzyć firmom technologicznych (tzw. BigTech).