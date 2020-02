Nowoczesna chce kontroli NIK ws. organizacji Forum Sukcesu Polskiego Biznesu w Poznaniu

Wniosek o przeprowadzenie kontroli w resorcie rozwoju w związku z zarzutem niegospodarności przy organizacji ubiegłorocznego Forum Sukcesu Polskiego Biznesu w Poznaniu skierował w poniedziałek do prezesa NIK przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka.

Departament Komunikacji Ministerstwa Rozwoju poinformował PAP, że Forum, jego przebieg, program i wszelkie materiały informacyjne i promocyjne miały ścisły związek z działalnością Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na rzecz wspierania przedsiębiorców.

Zorganizowane we wrześniu 2019 roku Forum Sukcesu Polskiego Biznesu 1989-2019 było promowane jako okazja do spotkania polskich przedsiębiorców, naukowców, przedstawicieli instytucji publicznych i społecznych oraz do podsumowania dorobku "architektów sukcesu polskiej gospodarki". W trakcie wydarzenia wręczono też nagrody "Przedsiębiorcy Transformacji".

Impreza odbyła się z inicjatywy ówczesnej minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz. Zdaniem Szłapki wydarzenie miało na celu promocję Emilewicz jako kandydatki w wyborach do Sejmu z listy PiS w okręgu poznańskim; wizerunek minister znalazł się m.in. na plakatach zapowiadających Forum.

Szłapka wskazał, że koszt Forum mógł znacznie przekroczyć realną wartość rynkową organizacji takiej imprezy. W związku z tym w poniedziałek zwrócił się do prezesa NIK z wnioskiem o kontrolę w obecnym ministerstwie rozwoju w związku z zarzutem niegospodarności przy organizacji Forum.

Według szefa Nowoczesnej z danych otrzymanych z resortu rozwoju wynika, że impreza kosztowała 562 tys. zł brutto.

"Ministerstwo w postępowaniu ofertowym ujawniło szacunkową wartość zamówienia w wysokości 576 tys. zł brutto, choć nie musiało tego robić. Złożone oferty były bardzo zbliżone do tej kwoty. Przeprowadzona przez nas analiza rynkowa wykazała, że wartość tego zamówienia mieści się w przedziale cenowym 230-300 tys. zł brutto. Analiza dokumentów związanych z postępowaniem ofertowym wykazała ponadto, że na działania promocyjne tj. citylighty, billboardy itp. wydano około 45 tys. zł" - poinformował w poniedziałek Szłapka.

Szłapka dodał, że frekwencja na ubiegłorocznej imprezie znacząco odbiegała od zapowiadanej i zakładanej przez resort przedsiębiorczości i technologii liczby ok. 1 tys. osób.

"Ministerstwo wydało ponad pół miliona złotych na jednodniową konferencję. Mamy obawy, że te pieniądze zostały wydane w sposób mało rzetelny i niegospodarny, stąd nasz wniosek do Mariana Banasia i Najwyższej Izby Kontroli, by przyjrzeć się szczegółowo sprawie. Polski biznes może świętować swoje sukcesy i może to robić w Poznaniu, ale rynek mówi, że może to robić taniej i tak samo godnie" - podkreślił Szłapka.

Departament Komunikacji Ministerstwa Rozwoju poinformował PAP w poniedziałek, że Forum Sukcesu Polskiego Biznesu 1989-2019 służyło podsumowaniu "30 lat rodzimej przedsiębiorczości i 30 lat wolnej gospodarki". "Pokazaliśmy polskich przedsiębiorców, będących głównymi autorami sukcesu gospodarczego naszego kraju. Wydarzenie w Poznaniu było też okazją do zapoznania się z potencjałem polskich firm, które z powodzeniem radzą sobie nie tylko na rynku krajowym, ale i za granicą" - podała dyrektor departamentu Patrycja Loose. Jak wskazała, Poznań nieprzypadkowo został wybrany na miejsce organizacji ubiegłorocznego wydarzenia.

"Z raportu +Pionierzy Polskiej Przedsiębiorczości 1989+ wynika, że to właśnie w Wielkopolsce powstało w 1989 roku najwięcej firm, które pomyślnie przeszły ścieżkę rozwoju i dalej pracują dla naszej gospodarki. Trudno więc było wybrać lepsze miejsce na takie wydarzenie" - zaznaczyła Loose.

Jak dodał, Forum, jego przebieg, program i wszelkie materiały informacyjne i promocyjne miały ścisły związek z działalnością Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na rzecz wspierania przedsiębiorców. "Na plakatach wykorzystano zdjęcie Jadwigi Emilewicz jako ministra przedsiębiorczości i technologii, czyli organizatora Forum. Nie był to jednak dominujących element plakatu, którego zdecydowaną większość stanowiły informacje na temat Forum" - napisała dyrektor.

Z przekazanej PAP informacji wynika też, że plakaty "były tylko jednym z kanałów dotarcia do potencjalnych uczestników", zaś działania informacyjne dotyczące planowanego wydarzenia były kierowane do przedsiębiorców z całej Polski.