Nowoczesna rafineria, potężne kopalnie, ceniona na świecie huta. Przemysł dawnych Kresów zaskakuje

Huta szkła "Niemen" wytwarzająca popularne na świecie szkło prasowane, wileńskie Towarzystwo Radiotechniczne "Elektrit", największa i najnowocześniejsza w Polsce rafineria "Polmin" czy zatrudniające 20 tys. pracowników Towarzystwo Eksploatacji Soli Potasowych - to niektóre z gospodarczych osiągnięć międzywojennych Kresów.

"Dwudziestolecie międzywojenne to w centralnej i zachodniej Polsce nadrabianie zaległości cywilizacyjnych pozaborowych, ale na terenie w minimalnym stopniu dotkniętym. Na wschodzie miało zaś to miejsce na obszarze, gdzie trzeba było wszystko odbudowywać. Mimo tego, w tym krótkim czasie udało się tam zrobić stosunkowo dużo poprzez nowe inwestycje, przedsięwzięcia. A ponieważ od kilkudziesięciu lat te tereny znajdują się poza granicami Rzeczpospolitej nie mamy tego świadomości" - zauważył Kozłowski.Jak mówił, zapewne mało kto słyszał, że na przedmieściach Drohobycza wybudowaliśmy w latach 20. największą i najnowocześniejszą w Polsce rafinerię "Polmin"."Fragment wielkiego przedsiębiorstwa Państwowej Fabryki Olejów Mineralnych, bo państwo konkurowało z obcym kapitałem, który drenował nasze zagłębie naftowe. Dzięki temu mieliśmy znakomicie prosperujący przemysł przetwórczy naftowy korzystający z ciągle jeszcze dość bogatych złóż w Zagłębiu Borysławskim. +Polmin+ wybudował w dwudziestoleciu ponad 800 km gazociągów, bo to stamtąd płynął gaz, dzięki któremu polskie miasta były gazyfikowane" - opowiadał."Tak samo nie kojarzymy górnictwa na Kresach, tymczasem pod szyldem Towarzystwa Eksploatacji Soli Potasowych zbudowaliśmy kopalnie tych soli w woj. lwowskim i stanisławowskim. Dzięki czemu mieliśmy tam jedno z największych przedsiębiorstwa II RP zatrudniające ok. 20 tys. pracowników. Po drugie uniezależniliśmy się od importu tego surowca - ba, staliśmy się eksporterem soli potasowych, a polskie rolnictwo modernizowało się i przynosiło plony dzięki nawozom produkowanym na bazie tych soli" - relacjonował Kozłowski.Międzywojenne Kresy to także zapomniane marki i firmy, które startując w bardzo trudnych warunkach rozwinęły się w ciągu krótkiego czasu, z lokalnych zakładów stając się poważnymi przedsiębiorstwami."Doskonałym przykładem jest fabryka radioodbiorników w Wilnie - Towarzystwo Radiotechniczne +Elektrit+, które w ciągu kilkunastu lat stało się największym polskim producentem nowoczesnych i ekskluzywnych odbiorników radiowych eksportowanych do Europy Zachodniej, Azji czy Ameryki Południowej. To też historia Huty Szkła +Niemen+ położonej w miejscowości Brzozówka na Nowogródczyźnie. W latach 30. znana była ona z produkcji nowoczesnego szkła prasowanego, podbijając rynki w kraju i poza granicami. Szkło Huty +Niemen+ do dzisiaj urzeka swoją linią, w katalogu znajdowało się ponad 1,8 tys. rozmaitych wzorów" - mówił.To pokazuje o jakich osiągnięciach będących dziełem dwudziestolecia zapomnieliśmy."A są to wątki stanowiące naszym zdaniem niezbywalną część naszego dziedzictwa. Jak znakomici producenci spożywczy, chemiczni, kosmetyczni z których m.in. słynął Lwów. To stamtąd przylatywały samolotem do Warszawy dwa razy w tygodniu czekoladki i torty z najlepszej cukierni Zalewskiego do ich salonu firmowego. Na szczęście w ostatnich latach przypomniano dorobek Lwowskiej Szkoły Matematycznej. Ale do dzisiaj nazwisko Stefana Banacha zna więcej uczniów szkół japońskich niż polskich. Zaś napisany przez Hugo Steinhausa fantastycznie ilustrowany, popularyzujący matematykę +Kalejdoskop matematyczny+ wydany we Lwowie w 1938 r. był jednym z najnowocześniejszych przewodników po matematyce. Tłumaczony na wiele języków podbijał świat, kiedy Polski nie było na mapie" - podkreślił."Dla większości Polaków zaskoczeniem będzie informacja, że byliśmy gospodarzami rajdów samochodowych, odpowiednika dzisiejszej Formuły 1. A jedynym miastem w naszej historii, jakie gościło takie imprezy był Lwów. Tam na początku lat 30. odbyły się słynne zawody rangi grand prix. Centrum miasta zamieniło się na ten czas w tor wyścigowy długości ponad 3 km, zbudowano trybuny na ponad 4 tys. widzów, 50 tys. widzów oglądało je w wydzielonych sektorach, a ścigali się najlepsi europejscy kierowcy" - zaakcentował Kozłowski.Na wystawie można zobaczyć zaskakującą architekturę budowaną w latach 20. i 30. na Kresach."Fantastyczne budynki w stylu narodowym nawiązujące do polskich budowli historycznych, dworu szlacheckiego czy pałacu magnackiego mające uzmysłowić, że po wielu dziesięcioleciach wróciło tu państwo polskie. A z drugiej strony nowoczesne obiekty wznoszone w duchu modernizmu jak ratusz w Stanisławowie czy jedna z najciekawszych, najnowocześniejszych pływalni zbudowanych we Lwowie. Posiadała ona przeszkloną ścianę, odsuwaną w całości przy ładnej pogodzie, co powodowało, że znajdujący się wewnątrz basen łączył się ze znajdującą na zewnątrz piaszczysto-trawiastą plażą" - opowiadał.Ekspozycję tworzą zdjęcia, plakaty, druki ulotne i reklamowe oraz oryginalne przedmioty z lat 20. i 30. np. radioodbiorniki, szkło Huty "Niemen", produkty lwowskiego przemysłu spożywczego, chemicznego i kosmetycznego."Można zobaczyć ładowanie pudeł z tortami i czekoladkami na lotnisku we Lwowie, a także piękne rekreacyjne tereny, które kusiły wypoczynkiem na Kresach i akcją +Lato na ziemiach wschodnich+. Przypomnimy, że największe polskie jezioro Narocz znajdowało się wówczas na Kresach. To tam szkolili się przyszli żeglarze. Pokazujemy także niezwykłą budowlę w paśmie Czarnohory na Huculszczyźnie, gdzie tuż przed wybuchem wojny za milion złotych wybudowano Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologiczne im. marszałka Józefa Piłsudskiego, jedno z najnowocześniejszych wysokogórskich obserwatorów w Europie. To wszystko stanowi fragment polskiego i europejskiego dziedzictwa, o którym powinniśmy pamiętać" - dodał Kozłowski.