Nowosądecki Newag dostarczy siedem pociągów dla województwa małopolskiego

Województwo małopolskie rozstrzygnęło przetarg na dostawę siedmiu nowych pociągów z opcją na kolejne dwa, do obsługi połączeń aglomeracyjnych. Dostarczy je nowosądecki Newag za blisko 245,3 mln zł brutto. Zakup zostanie dofinansowany ze środków unijnych.

W przetargu wpłynęły dwie oferty - złożone przez Newag oraz bydgoską Pesę. Wybrana oferta spełniała wszystkie wymagania zamawiającego i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert. Koszt zakupu taboru został w niej określony na prawie 245,3 mln zł brutto. Konkurencyjna oferta opiewała na 251 mln zł. Obie oferty mieściły się w kosztorysie zamawiającego, który zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia prawie 251,8 mln zł brutto.

Zgodnie z ofertą pierwsze dwie sztuki elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) zostaną dostarczone w terminie do 16 miesięcy od daty podpisania umowy. Wszystkie pociągi powinny trafić do zamawiającego do początku 2022 r.

Zgodnie w warunkami przetargu region zamierza kupić siedem sztuk fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w wersji czteroczłonowej, przeznaczonych do obsługi połączeń aglomeracyjnych wraz ze świadczeniem kompleksowej usługi serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej przez pięć lat. Przetarg zakłada, że w ramach opcji możliwe będzie dokupienie kolejnych dwóch EZT w takiej samej konfiguracji.

Inwestycja będzie współfinansowana ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nowe składy mają wozić pasażerów przede wszystkim na liniach aglomeracyjnych w ramach m.in. Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA). Obecnie w ramach SKA działają trzy takie linie: SKA1 Wieliczka Rynek Kopalnia - Kraków Główny - Kraków Lotnisko, SKA2 Miechów/Sędziszów - Kraków Główny - Skawina oraz SKA3 Kraków Główny - Tarnów i Tarnów - Nowy Sącz - Piwniczna/Krynica. Obsługują je wspólnie spółka samorządowa Koleje Małopolskie i Przewozy Regionalne.

W październiku zeszłego roku władze Małopolski podpisały umowę z bydgoską Pesą na dostawę czterech sztuk fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu Elf 2 w wersji czteroczłonowej. Koszt zakupu taboru został w niej określony na 109,7 mln zł, z czego 85 proc. stanowią środki europejskie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wszystkie pociągi powinny trafić do zamawiającego do końca 2021 roku.

Wcześniej - na początku 2017 roku - województwo zrealizowało kontrakt zawarty z firmą Newag na zakup 13 pociągów elektrycznych Impuls. Wartość zamówienia wynosiła 304 mln zł brutto. Zakup był dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W sumie samorząd Małopolski posiada około 40 nowoczesnych pociągów, które są przekazane Kolejom Małopolskim oraz Przewozom Regionalnym do obsługi tras kolejowych w regionie.