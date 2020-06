Nowosądecki Newag dostarczy siedem pociągów dla województwa małopolskiego

Województwo małopolskie podpisało w piątek umowę z nowosądecką firmą Newag na dostawę siedmiu nowych pociągów Impuls 2 do obsługi połączeń aglomeracyjnych. Wartość kontraktu to blisko 245,3 mln zł brutto. Zakup zostanie dofinansowany ze środków unijnych.

Jak podkreślił marszałek Małopolski Witold Kozłowski podczas uroczystości podpisania umowy, zakup nowych pociągów umożliwi uzupełnienie obecnej floty pojazdów, co zwiększy komfort podróżowania i umożliwi rozwój oferty przewozowej w zakresie nowych połączeń, a także zapewni bezpieczną rezerwę taboru na czas prowadzenia napraw.

"Kładziemy bardzo duży nacisk na wzrost znaczenia transportu kolejowego w komunikacji publicznej i niezmiernie cieszy nas fakt, że sukcesywnie przybywa pasażerów w naszych pociągach" - wskazał.

Zgodnie z umową pierwsze dwie sztuki elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) Impuls 2 zostaną dostarczone w terminie do 16 miesięcy od daty podpisania umowy. Wszystkie pociągi powinny trafić do zamawiającego do początku 2022 r.

Region kupuje siedem sztuk fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w wersji czteroczłonowej, przeznaczonych do obsługi połączeń aglomeracyjnych wraz ze świadczeniem kompleksowej usługi serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej przez pięć lat. Umowa zakłada, że w ramach opcji możliwe będzie dokupienie kolejnych dwóch EZT w takiej samej konfiguracji.

Inwestycja będzie współfinansowana ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nowe składy mają wozić pasażerów przede wszystkim na liniach aglomeracyjnych w ramach m.in. Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA). W pierwszej kolejności nowo zakupiony tabor zostanie skierowany na trasy obsługiwane przez Koleje Małopolskie: SKA2 - Skawina - Kraków Gł. - Sędziszów, SKA3 - Kraków Gł. - Tarnów oraz Kraków Gł. - Nowy Sącz/Krynica Zdrój, a także na trasę obsługiwaną przez Polregio Kraków Gł. - Katowice.

Produkowane przez Newag EZT Impuls 2 są sztandarowym produktem nowosądeckiej firmy, wywodzącym się z rodziny pojazdów Impuls pierwszej serii. Pociągi należą do najnowocześniejszych tego typu pojazdów szynowych w Polsce. Wyróżniają się funkcjonalnością oraz zastosowaniem zaawansowanych rozwiązań konstrukcyjnych.

Projektując pociąg konstruktorzy szczególną uwagę zwrócili na bezpieczeństwo. Specjalnie zaprojektowany pulpit rozbudowany dookoła fotela maszynisty pozwala na dostrzeżenie obiektów znajdujących się w bliskiej odległości od czoła pojazdu. Prędkość eksploatacyjna Impulsów wynosi 160 km/h.

"Pojazdy Impuls są już wszystkim doskonale znane. Są to pojazdy niezawodne, wyprodukowane w Małopolsce oraz zaprojektowane przez inżynierów, którzy w większości kształcili się również w Małopolsce" - podkreślił prezes Newagu Zbigniew Konieczek. Jak przypomniał, nowosądecki producent dostarczył do tej pory 19 tego typu pojazdów dla województwa małopolskiego.

W sumie samorząd Małopolski posiada 29 nowoczesnych EZT, które są przekazane Kolejom Małopolskim oraz Polregio do obsługi tras kolejowych w regionie.

W październiku zeszłego roku władze Małopolski podpisały umowę z bydgoską Pesą na dostawę czterech sztuk fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu Elf 2 w wersji czteroczłonowej. Koszt zakupu taboru został w niej określony na 109,7 mln zł, z czego 85 proc. stanowią środki europejskie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wszystkie pociągi powinny trafić do zamawiającego do końca 2021 roku.