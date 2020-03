Nowy budżet UE - potrzebny plan awaryjny

Nowa, siedmioletnia perspektywa budżetowa powinna zostać uchwalona do końca tego roku. Niewiele wskazuje, by się to udało, ponadto gospodarcze skutki pandemii wymuszą nowe podejście do budżetu. – Potrzebny jest plan awaryjny – twierdzi Jan Olbrycht, europarlamentarzysta PO, stały sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. wieloletnich ram finansowych.

I zapewne to przesunięcia wewnątrzbudżętowe będą główną odpowiedzią UE na kryzys. – Pula pieniędzy pewnie nie wzrośnie, bo państwa członkowskie musiałyby się zgodzić na podwyżkę składek, a to nie jest zbyt prawdopodobne – mówi Jan Olbrycht. I dodaje: – Niedługo wystąpimy do Komisji Europejskiej w sprawie stworzenia takiego planu awaryjnego.Sprawozdawca PE podkreśla, że właściwie Unia Europejska już podjęła – właśnie na zasadzie przesunięć – działania antykryzysowe. – Musimy działać w ramach istniejącego budżetu. To, co jest możliwe szybko w jego ramach do zrobienia, jest czynione – podkreśla poseł. Wiele tego typu inicjatyw wprowadzono na poziomie ogółnounijnym - przesunięto już np. 140 mln euro na badania nad szczepionkami.KE zaproponowała również pod koniec ubiegłego tygodnia "przerzucenie" 70 mln euro na nagłe wydatki - wsparcie państw członkowskich w sprowadzaniu ich obywateli z zagranicy i powiększenie kwoty na zapasy środków medycznych do walki z koronawirusem.- Łagodzone są zasady dotyczące pomocy publicznej, trwa też dyskusja o poluzowaniu paktu stabilności i wzrostu (określającego pożądany poziom deficytu, relację długu publicznego do PKB) – mówi europoseł i przypomina, że w ramach obecnego budżetu Polska też może wykorzystać środki na walkę z koronawirusem. Chodzi w sumie o 7,4 mld euro, z czego ponad miliard to niewykorzystane środki, które inaczej trzeba by było zwrócić do Brukseli, a reszta - to możliwe przesunięcia z innych programów.- Będzie można zmienić przeznaczenie tych pieniędzy bez biurokratycznej mitręgi. W odróżnieniu od innych funduszy europejskich przy tej puli pieniędzy nie jest wymagany wkład własny państwa członkowskiego – powiedział Jan Olbrycht.