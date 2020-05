Nowy członek rady nadzorczej PZU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU powołało we wtorek Józefa Wierzbowskiego do rady nadzorczej PZU - poinformowała we wtorek w komunikacie spółka.

W komunikacie napisano, że Józef Wierzbowski jest absolwentem WSPS im. M. Grzegorzewskiej. Ukończył studia podyplomowe MBA Apsley Business School of London WSM Warszawa.

Posiada 30-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych, które zdobywał w administracji państwowej i samorządowej, jak również w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

W latach 2007-2008 pełnił funkcję Doradcy Zarządu oraz zastępcy dyrektora Biura Audytu w PZU.

Dodano, że Wierzbowski posiada wieloletnie doświadczenie w pracach rad nadzorczych. W latach 2016-2017 zasiadał w radzie nadzorczej spółki BondSpot, a obecnie zasiada w radzie nadzorczej GPW Benchmark.

Obecnie pełni funkcję dyrektora Pionu Zarządzania Przedsiębiorstwa w spółce PGNiG Termika.

"Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Józefa Wierzbowskiego nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym" - napisano w komunikacie.