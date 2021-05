Nowy Ład i finanse państwa. Zadłużenie się nam powiększy

W najbliższych latach dług publiczny będzie rosnąć, ale gospodarka ma się rozwijać w jeszcze szybszym tempie - wynika z nowego dokumentu strategicznego rządu Polski Ład. Rząd zapowiada również utrzymanie zadłużenia zagranicznego na bezpiecznym poziomie.

Koszty obsługi długu w ryzach

Dane Ministerstwa Finansów o zadłużeniu potwierdzają tę diagnozę. "Struktura podmiotowa zadłużenia w krajowych SPW w posiadaniu inwestorów zagranicznych jest zdywersyfikowana, z dominującą rolą stabilnych inwestorów instytucjonalnych: banków centralnych i instytucji publicznych (20,3 proc. udziału w marcu 2021 r.), funduszy inwestycyjnych (18,9 proc.), funduszy emerytalnych (17,1 proc.) i zakładów ubezpieczeń (14,1 proc. ). Będziemy sukcesywnie zwiększać poziom bezpieczeństwa zadłużenia zagranicznego" – akcentuje rząd w Polskim Ładzie.Jednocześnie Polski Ład zakłada, skądinąd niebezpodstawnie, że receptą na nadmierne zadłużenie będzie szybki wzrost gospodarczy. "Powrót na ścieżkę wzrostu umożliwi szybką redukcję zadłużenia do PKB, co miało już miejsce w latach 2016-2019" – przewiduje rząd, dodając jednocześnie, że dług - mimo znacznego wzrostu w relacji do narodowego PKB - będzie o wiele niższy od średniej dla całej Unii Europejskiej.Także koszty obsługi długu – pomimo jego wzrostu – powinien w najbliższych latach spadać. W Strategii Zarządzania Długiem Sektora Finansów Publicznych założono, że limity kosztów obsługi długu obniżą się z 1,33 proc. w 2020 r. do 1,19 proc. w 2021 r. w relacji do PKB.W 2024 r. relacja kosztów obsługi długu do PKB spadnie do poziomu 0,75 proc.Inną rządową zapowiedzią jest audyt wydatków publicznych, ograniczający biurokrację; to dość ryzykowny projekt, biorąc pod uwagę fakt, że z biurokracją – z umiarkowanym powodzeniem – walczyły niemal wszystkie kolejne ekipy rządowe w Polsce.Niemal ćwierć wieku temu komisję do spraw odbiurokratyzowania gospodarki powołał ówczesny wicepremier Leszek Balcerowicz; za rządów PO-PSL mocowanie się z tym zjawiskiem przeniosło się do Sejmu - na forum kierowanej przez Janusza Palikota komisji „Przyjazne Państwo”.Według obecnych pomysłów receptą ma być centralizacja. "Wykorzystamy okres odbudowy po pandemii do zwiększenia efektywności instytucji publicznych, m.in. tworząc centra usług wspólnych dla celów kadrowo-płacowych i księgowych. Przyjrzymy się bliżej środkom wydatkowanym w administracji i wprowadzimy odpowiednie wskaźniki efektywności sektora publicznego" – zapowiada rząd, unikając jednak w tym kontekście jakichkolwiek prognoz oszczędności, które te działania miałby przynieść.A spodziewany efekt? "Pozwoli nam to na przekierowanie finansów na cele najbardziej potrzebne lub likwidację zbędnych instytucji odziedziczonych po poprzednich rządach" – chce rządowa administracja, który w ramach Polskiego Ładu zapowiada zarazem utworzenie kilkunastu nowych funduszy.