Nowy limit transakcji gotówkowych dla firm jednak nie jest pewny

Według przepisów "Polskiego Ładu" od 1 stycznia miałoby dojść do limitów transakcji gotówkowych na poziomie 8 tys. zł dla przedsiębiorców i 20 tys. zł dla konsumentów. Sejm jednak szykuje nowelizację tych przepisów.

Pod koniec maja odbyło się czytanie ustawy w Sejmie, która uchyla przepisy "Polskiego Ładu" związane z limitami transakcji gotówkowych.

Według tej nowelizacji limit gotówkowy dla przedsiębiorców zostałby utrzymany na dotychczasowym poziomie 15 tys. złotych. Tymczasem "Polski Ład" miał go obniżyć do 8 tys. zł. Z kolei limit transakcji gotówkowych dla konsumentów nie zostałby w ogóle wprowadzony (zgodnie z zasadami "Polskiego Ładu" miał zostać ustalony na poziomie 20 tys. złotych).

Przedsiębiorcy mogą być zmuszeni do ograniczenia transakcji gotówkowych jeśli wejdzie "Polski Ład"

Według już obowiązujących przepisów wraz z początkiem 2024 roku limit transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami ma zostać ograniczony z dotychczasowych 15 tys. zł do 8 tys. zł.

- Zgodnie z przepisami „Polskiego Ładu” począwszy od 1 stycznia 2024 r. limit ten ma zostać drastycznie obniżony do kwoty 8 tys. zł. Nowością jest też dodanie zapisu, zgodnie z którym także konsumenci będą zobowiązani do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą przekroczy 20 tys. zł. - czytamy w "Dzienniku Bałtyckim".

Wprowadzenie powyższych limitów wiąże się z istotnymi konsekwencjami podatkowymi.

- Co do zasady na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22p) i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15d), w przypadku gdy płatność pomiędzy przedsiębiorcami przekroczy limit 15 tys. zł (a od 1 stycznia 2024 r. 8 0tys. zł) i nie zostanie dokonana za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, podatnik nie będzie uprawniony do zaliczenia takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów (w pełnej kwocie, a nie tylko w wysokości, która przekracza wskazany limit) - podkreśla ekspert BCC Jakub Świetlicki vel Węgorek, cytowany w "Dzienniku Bałtyckim".

W przypadku transakcji gotówkowej pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem może dojść do podwójnego opodatkowania

Ze szczególną krytyką zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów spotykają się przepisy dotyczące limitów transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, które stanowią zupełnie nowe rozwiązanie w polskim.

- Od 1 stycznia 2024 r., w przypadku otrzymania przez podatnika płatności od konsumenta, która przekroczy kwotę 20 tys. zł i jednocześnie nie będzie dokonana za pośrednictwem rachunku płatniczego, otrzymana kwota będzie stanowiła dla tego podatnika dodatkowy przychód, co w praktyce może przełożyć się na konieczność jej podwójnego opodatkowania - czytamy w gazecie.

Jeśli jednak Sejm znowelizuje przepisy, nowe limity dla transakcji gotówkowych nie wejdą w ogóle w życie.

