Nowy podatek to za mało. Ministerstwo Finansów ma inny pomysł

Zmiany w składce zdrowotnej dla ryczałtowców i liniowców mają poważnie uszczuplić budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Według wcześniejszych zapewnień Ministerstwa Finansów dziura miała być zasypana wpływem z nowego podatku przychodowego dla zagranicznych firm działających w Polsce. W rozmowie z Janem Sarnowskim, wiceministrem finansów, dowiadujemy się, że tak jednak się nie stanie.

Z rozmowy z wiceministrem w „Rządowej ławie” wynika więc, że zakładane 2,5 mld zł, które trafić mają do budżetu NFZ z kont międzynarodowych korporacji, wcale nie jest takie pewne, a i tak na finansowanie świadczeń zdrowotnych w Polsce trzeba wysupłać dodatkowe miliardy .- Ministerstwo finansów przygotowuje się do pokrycia dodatkowych kosztów związanych z dalszym działaniem w kierunku zwiększenia nakładów na potrzeby służby zdrowia. Na rok 2023 zaplanowane jest dojście do poziomu wydatków na służbę zdrowia w wysokości 6 procent PKB. Zmiany w zakresie składki zdrowotnej nakierowane są na to, żeby te dodatkowe środki dla NFZ znaleźć. Mimo obniżenia składki zdrowotnej dla biznesu do NFZ, wskutek tych zmian, wpłynie dodatkowe 7 mld zł - przekonuje architekt podatkowych zmian zapisanych w Polskim Ładzie.Wiele stowarzyszeń przedsiębiorców alarmuje, że Polski Ład dodatkowo skomplikuje mocno już zagmatwany system podatkowy. To ryzyko narażenia się na błędy w rozliczeniach, co przy wzmacnianiu roli kontrolnej Krajowej Administracji Skarbowej wpisanej w Polski Ład, może skutkować większą liczbą kar nakładanych na biznes w kolejnych latach.Sarnowski w „Rządowej ławie” odpowiada, że rozumie postulaty mówiące o uproszczeniu systemu podatkowego, ale podkreśla, że jest spora grupa przedsiębiorców, która oczekują celowanych dla nich rozwiązań w rozliczaniu się z danin.- Ministerstwo Finansów chce wyjść naprzeciw obu grupom przedsiębiorców. Dlatego z jednej strony wprowadza fakultatywne ulgi podatkowe (z których można skorzystać po to, aby dostosować sposób opodatkowania do realiów prowadzenia danego biznesu), a z drugiej strony chcemy na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej udostępnić uproszczoną formę opodatkowania, która związana jest z minimalnymi kosztami obsługowymi.Czytaj także: Polski Ład to strategia na najbliższe lata. Ważna dyskusja w Katowicach