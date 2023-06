Nowy prezes Banku Światowego Ajay Banga rozpoczął urzędowanie

Nowy prezes Banku Światowego Ajay Banga objął w piątek urząd na pięcioletnią kadencję. "Znajdujemy się w krytycznym momencie dla ludzkości i globu" - napisał w cytowanym przez AFP skierowanym do pracowników emailu.

"Wyzwania stojące przed Bankiem są jasne: musi dążyć zarówno do adaptacji do zmian klimatu, jak i łagodzenia ich skutków, musi sięgać do krajów o niższych dochodach, nie odwracając się od krajów o średnich dochodach, musi myśleć globalnie, ale uznawać potrzeby krajowe i regionalne, musi podejmować ryzyko, ale robić to rozważnie" - podkreślił nowy prezes.

Banga urodził się w Indiach, jest obywatelem USA od 2007 roku, był dyrektorem wykonawczym firmy Mastercard, wiceprezesem General Atlantic, przewodniczył Międzynarodowej Izbie Handlowej, udzielał się w zarządzie amerykańskiego oddziału Czerwonego Krzyża, współprzewodniczył też koalicji prywatnych organizacji wspierających rozwój gospodarczy Ameryki Środkowej.

Banga będzie 14. prezesem instytucji, która ma swoją siedzibę w Waszyngtonie.

Zarówno Bank Światowy, jak i Międzynarodowy Fundusz Walutowy zostały powołane na mocy ustaleń konferencji w Bretton Woods w 1944 roku, na której uzgodniono zarys powojennego ładu gospodarczego. Celem obu instytucji jest redukcja ubóstwa na świecie poprzez udzielanie kredytów na projekty rozwojowe. Do MFW i BŚ należy 189 państw.

Zgodnie z tradycją na czele Banku Światowego stoi przedstawiciel USA, a MFW - Europejczyk.

