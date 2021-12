Nowy przewoźnik w Kraków Airport – Lübeck Air będzie latać z Lubeki

Na lotnisku Kraków Airport pojawi się nowy przewoźnik – od połowy kwietnia przyszłego roku niemiecka linia Lübeck Air zainauguruje połączenie między Krakowem i Lubeką w Niemczech. Rejsy będą realizowane dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i piątki.

Jak wyjaśniła w środę rzeczniczka krakowskiego lotniska Natalia Vince, ogłoszenie nowego połączenia związane jest z tym, że przewoźnicy lotniczy planują już swoje siatki lotów na przyszłoroczny sezon letni.

"Dzięki temu połączeniu już wiosną Małopolanie będą mogli odwiedzić jedno z najpiękniejszych niemieckich miast wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, porównywane pod wieloma względami do Krakowa" - wskazała przedstawicielka Kraków Airport.

Lübeck Air to regionalna niemiecka linia lotnicza z bazą macierzystą w Lubece, działająca we współpracy z duńskim Air Alsie. Przewoźnik oferuje przede wszystkim połączenia z wybrzeża Morza Bałtyckiego do ważnych miast południowych Niemiec, a także przeloty sezonowe m.in. do Berna i Salzburga.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. Z powodu pandemii koronawirusa, w całym 2020 r. obsłużył o 69 proc. mniej pasażerów niż rok wcześniej - blisko 2,6 mln osób. W 2021 r. ruch na lotnisku rośnie z miesiąca na miesiąc - łącznie od początku roku z portu skorzystało ponad 2,6 mln osób.

31 października weszła w życie zimowa siatka połączeń Kraków Airport, w ofercie której są 123 regularne połączenia do 94 portów lotniczych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl