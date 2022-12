Nowy rozkład jazdy Kolei Małopolskich – więcej kursów, pociągi turystyczne i nowy przystanek

Samorządowy przewoźnik Koleje Małopolskie we wchodzącym w życie w niedzielę nowym rocznym rozkładzie jazdy 2022/23 zwiększy częstotliwość kursowania pociągów na niektórych liniach, uruchomi połączenia turystyczne i wprowadzi nowy przystanek w Zatorze.

Jak poinformowały Koleje Małopolskie, zmiany wprowadzane od niedzieli w rozkładzie jazdy wynikają nie tylko z prowadzonych robót torowych, ale również z modyfikacji oferty przewozowej na kolejny rok przez przewoźników i organizatorów przewozów.

Wśród najważniejszych zmian przygotowanych przez KMŁ jest zwiększenie od niedzieli częstotliwości kursowania pociągów na linii Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej SKA1 w relacji Kraków Lotnisko - Wieliczka Rynek-Kopalnia. W godzinach szczytów przewozowych będą one jeździć co 30 minut.

Z Wieliczki Rynek-Kopalnia w kierunku stacji Kraków Główny i Kraków Lotnisko pociągi będą odjeżdżać co pół godziny w godzinach 5:10 - 10:11 oraz 14:10 - 19:09, a w kierunku przeciwnym odjazdy z taką samą częstotliwością będą realizowane w godzinach 6:38 - 9:38 oraz 13:37 - 19:40. W pozostałych godzinach pociągi na odcinku Kraków Główny - Wieliczka Rynek-Kopalnia będą kursować co godzinę.

Jak co roku w sezonie zimowym z myślą o turystach rozszerzona będzie oferta przewozowa o dodatkowe pociągi: "Luxtorpeda" z Krakowa Głównego do Zakopanego - kursujący od 26 grudnia do 26 lutego w soboty i niedziele oraz 6 stycznia oraz "Bieliansky Express" z Muszyny do Popradu-Tatry - kursujący od 26 grudnia do 26 lutego w soboty i niedziele.

Przewoźnik przypomniał, że w dalszym ciągu ze względu na kompleksową przebudowę stacji Zakopane pociągi zmierzające do stolicy Tatr kończą bieg na peronach tymczasowych zlokalizowanych na zakopiańskiej Spyrkówce (około 1400 metrów na północ od dworca).

W ramach linii SKA3 na odcinku Kraków Główny - Tarnów pojawi się dodatkowy kurs z Tarnowa ok. godziny 17:00 zwiększający częstotliwość kursów w popołudniowym szczycie.

Ponadto po raz pierwszy w rozkładzie jazdy pojawią się dodatkowe dwie pary pociągów SKA3 na odcinku Kraków Nowa Huta - Kraków Główny, które zapewnią przewozy do zakładów pracujących w systemie zmianowym. Część z tych pociągów będzie kursować jako bezpośrednie kursy z i do Tarnowa. Pozostałe będą zaś dogodnie skomunikowane na stacji Kraków Główny.

Wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy udostępniony dla podróżnych zostanie nowy przystanek Zator Park Rozrywki, zlokalizowany w pobliżu Parku Rozrywki Energylandia. Na przystanku tym zatrzymają się wszystkie pociągi Kolei Małopolskich w relacji do i z Przeciszowa. Jednocześnie zachowana zostanie obsługa przystanku Zator, położonego bliżej centrum tej miejscowości.

Jak informuje samorządowy przewoźnik, wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy zakończone zostaną najistotniejsze prace modernizacyjne na stacjach Kraków Płaszów i Kraków Bieżanów oraz na liniach kolejowych łączące obie te stacje. Wskutek tego zmienią się perony, z których będzie odbywać się obsługa podróżnych KMŁ.

Na stacji Kraków Płaszów co do zasady pociągi w kierunku Tarnowa i Wieliczki będą odjeżdżać z peronu 2, natomiast w kierunku stacji Kraków Główny z peronu 3. Na przystanku osobowym Kraków Prokocim pociągi do Tarnowa i Wieliczki będą zatrzymywać się przy peronie 1, natomiast wszystkie pociągi w kierunku centrum Krakowa przy peronie 2. Na stacji Kraków Bieżanów po otwarciu peronu 2 zlokalizowanego przy budynku dworca będą zatrzymywać się pociągi w kierunku stacji Tarnów.

Nowy rozkład uwzględnia kontynuację całkowitej przerwy w ruchu pociągów na odcinku Trzebinia - Chrzanów z uwagi na przebudowę zabytkowych wiaduktów na tej trasie. W zamian za pociągi uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Zakończenie tych prac przewidziane jest na koniec marca 2023 r.

Ponadto ze względu na realizację prac modernizacyjnych na stacji Oświęcim w dniach 11, 17 i 18 grudnia oraz w soboty i niedziele od 14 stycznia do 11 marca, za wszystkie pociągi uruchamiane przez Koleje Małopolskie zostanie uruchomiona komunikacja zastępcza w dłuższej relacji - pomiędzy Trzebinią a Oświęcimiem.

