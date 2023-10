Nowy rząd musi dokonać bilansu otwarcia polskiej gospodarki i zdiagnozować jej problemy

Nowy rząd powołany po wyborach powinien przede wszystkim dokonać bilansu otwarcia gospodarki. Musi także zdiagnozować najważniejsze problemy ekonomiczne stojące przed naszym krajem - mówi WNP.PL były wiceminister finansów i były członek Rady Polityki Pieniężnej prof. Jan Czekaj.

W ferworze walki w trakcie kampanii wyborczej można było odczuwać deficyt merytorycznej dyskusji o przyszłości polskiej gospodarki. Padło za to bardzo wiele deklaracji dotyczących podwyżek płac w sferze budżetowej, w tym dla nauczycieli, policjantów i urzędników administracji państwowej.

Zwiększone mają być nakłady na służbę zdrowia, opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Kolejne pole do nowych wydatków budżetowych to: wojsko, odnawialne źródła energii czy nowe świadczenie socjalne - tzw. babciowe.

Nowy rząd po objęciu władzy powinien przygotować bilans otwarcia polskiej gospodarki

- Uważam, że nowy rząd powołany przez partie opozycyjne po tych wyborach powinien przygotować opracowanie stanu finansów państwa i opublikować bilans otwarcia gospodarki. Doceniając działania PiS w sprawie zwiększenia wpływów do budżetu państwa z tytułu uszczelnienia podatku VAT i lepszej ściągalności innych należności podatkowych, warto pamiętać, że w trakcie 8 lat rządów zadłużył nas na około 800 miliardów złotych - mówi WNP.PL prof. Jan Czekaj, wykładowca akademicki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, były wiceminister finansów oraz były członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP).

- Ja w swoich, zwłaszcza ostatnich publikacjach, wskazuję na sprawę zadłużenia, którą trzeba się zająć. W 2015 roku, gdy PiS doszedł do władzy, nasze zadłużenie wynosiło około 923 miliardów złotych, a na koniec 2023 rok przekroczy 1,7 biliona złotych - dodaje.

Jego zdaniem obecna sytuacja ekonomiczna Polski nie jest jednoznaczna - obok oczywistych pozytywów związanych z uniknięciem recesji i ograniczeniu poziomu inflacji problemem zaczyna być poziom zadłużenia i koszty obsługi długu.

Gospodarka czeka na środki z KPO, które powinny poprawić naszą konkurencyjność

Zdaniem prof. Czekaja sprawą o kapitalnym znaczenie może być otrzymanie przez Polskę środków z Krajowego Planu Odbudowy.

- Mowa jest o 270 miliardach złotych. Ten zastrzyk będzie miał kapitalne znaczenie jako koło zamachowe dla całej gospodarki. To napędzi wzrost i co za tym idzie dochody budżetowe, z którymi w tym roku już nie jest tak dobrze, jak można się było spodziewać. Projekt budżetu na 2024 rok zakłada zadłużenie na poziomie 338 miliardów złotych. Czyli w przyszłym roku będziemy mieli do czynienia z 2 bilionami złotych długu - ocenia Jan Czekaj.

Nasz dług w stosunku do Produktu Krajowego Brutto (PKB) zbliży się do poziomu 55 procent. Warto przypomnieć, że konstytucyjny próg to 60 procent. W porównaniu ze średnią w Unii Europejskiej, gdzie wskaźnik długu wynosi około 80 procent, nie wypadamy źle.

Za obsługę długu musimy płacić na rynkach finansowych musimy jednak płacić odsetki na poziomie 6 procent, tymczasem kraje należące do strefy euro tylko 3 procent.