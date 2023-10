Nowy rząd musi odciążyć przedsiębiorców. Szansą na sukces jest Ukraina

- Trzeba się pilnie zająć wszystkim tym, co wiąże się z obciążeniami dla przedsiębiorców - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, były minister gospodarki.

Jacek Piechota zaznacza, że jesteśmy przez Ukraińców, w tym przez przedsiębiorców ukraińskich, oceniani jako najbliżsi przyjaciele i sojusznicy.

- I zgrzeszymy, jeśli nie wykorzystamy tego potencjału. Jesteśmy niejako skazani na sukces w projekcie odbudowy Ukrainy ze względu na położenie geograficzne oraz doświadczenia z tego rynku - ocenia Jacek Piechota.

Wskazuje przy tym, że Zachód nie posiada takich doświadczeń i zdecydowanie mniej wie o Ukrainie - szuka w nas partnerów i doświadczonych pośredników.

Wszystko wskazuje na to, że nowy rząd składający się z Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy powstanie około połowy grudnia, bowiem najpierw prezydent Andrzej Duda powierzy misję utworzenia nowego rządu Prawu i Sprawiedliwości. Jakimi sprawami gospodarczymi powinien się zatem ten nowy rząd zająć w pierwszej kolejności?

- Co do gospodarki - mam nadzieję, że zwycięzcy już dokonują przeglądu projektu budżetu i zdążą dokonać w nim takich korekt, które będą służyły działaniom prorozwojowym. Tutaj jest wiele do zrobienia. Konieczny będzie przegląd kosztów - w tym między innymi przegląd inwestycji centralnych obciążających budżet.

Nikt dzisiaj do końca nie wie, jaki jest rzeczywisty stan zaawansowania projektu CPK

Czy projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) powinien być kontynuowany?

- CPK jest takim sztandarowym przykładem. Jednak nikt dzisiaj do końca nie wie, jaki jest rzeczywisty stan zaawansowania tego projektu. W związku z tym prostej odpowiedzi na pytanie: czy ten projekt kontynuować czy nie - nie ma.

Ale nie jest pan w gronie osób, które podkreślają kategorycznie, że trzeba zrezygnować z CPK?

- Nie. Bez przyjrzenia się twardym danym i bez dogłębnego sprawdzenia stanu zaawansowania tego projektu oraz przeanalizowania prognoz nie da się odpowiedzieć na pytanie dotyczące kontynuowania tego projektu. Niestety rządzący wiedzieli wszystko najlepiej, tą wiedzą się nie dzielili, a cele propagandowe często przesłaniały im kryteria ekonomiczne.

Wszystko trzeba dokładnie przeanalizować w oparciu o dane, a nie o jakieś domniemania czy opinie. Dlatego byłbym tu ostrożny w ferowaniu ostatecznych wyroków.

Ponadto trzeba się pilnie zająć wszystkim tym, co wiąże się z obciążeniami dla przedsiębiorców. Mam nadzieję, że ta nowa rządowa koalicja jest do tego przygotowana. Cały ten Polski Ład, wszystkie parapodatki wprowadzane przez PiS z żelazną konsekwencją, aby ratować budżet - to wszystko stanowi dzisiaj ogromne obciążenie dla tego, co dla gospodarki jest najważniejsze. Czyli dla przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej obywateli.

Mieliśmy do czynienia z sytuacją wyrejestrowywania z działalności gospodarczej ogromnej rzeszy przedsiębiorców. Ten proces trzeba powstrzymać i powrócić do systemu, który preferuje aktywność gospodarczą. Ważne również będą działania decentralizacyjne.

To reforma samorządowa, wprowadzona na początku lat 90., stanowiła podstawę również i naszego gospodarczego sukcesu

Dlaczego?

- PiS zaczął bowiem centralizować państwo i odbierać kompetencje samorządom, w tym także ograniczać ich własne źródła dochodów. Jestem przekonany, że to reforma samorządowa, wprowadzona na początku lat 90., stanowiła podstawę również i naszego gospodarczego sukcesu. Wyzwolenie aktywności na szczeblu lokalnym, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw zaowocowało dziś wieloma firmami o zasięgu globalnym.

No i oczywiście pozostaje kwestia środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy