Nowy rząd napotka duży problem. Wyjściem może być ograniczenie zbrojeń

Ktokolwiek będzie premierem w nowej kadencji Sejmu, będzie musiał się uporać ze sporym problemem. Jak zauważają analitycy Banku Pekao, wbrew oczekiwaniom deficyt budżetu w 2023 roku będzie większy. W ich ocenie to znacznie zmniejsza przestrzeń na realizację wyborczych obietnic.

Wciąż nie jest do końca przesądzone, kto w nowym Sejmie będzie miał większość, jednak pewne jest, że rządzący na starcie napotkają na spory problem.

Chodzi o realizację budżetu w 2023 roku. Dochody okazały się mniejsze, a wydatki większe. W rezultacie deficyt będzie większy od założeń i wyniesie – jak wyliczają analitycy Pekao – ok. 92 mld zł.

Nowy rząd może mieć bardzo ograniczone pole manewru na to, aby realizować swoje wyborcze obietnice. Chyba że zacznie oszczędzać na zbrojeniach i rozbudowie polskiej armii.



Jak stwierdził po spotkaniu z przedstawicielami partii prezydent Andrzej Duda, PiS zadeklarował, że będzie posiadał większość w nowym Sejmie. Podobne zapewnienie padło ze strony przedstawicieli KO, PSL, Polski 2050 oraz Lewicy.

Pierwsze posiedzenie nowego Sejmu odbędzie się najprawdopodobniej 13 listopada, a nowego premiera, powinniśmy poznać najpóźniej w pierwszej połowie grudnia. Niezależnie kto nim będzie, na samym wstępie będzie już miał jednak spory problem. Chodzi o sytuację budżetu na 2023 rok.

Realizacja budżetu w 2023 roku nie poszła zgodnie z planem. Dziura budżetowa jest większa, niż zakładano

Jak zauważają analitycy Banku Pekao, w przeciwieństwie do lat poprzednich, gdy ostatecznie rządzącym udawało się mieć mniejszy deficyt od tego, który sobie założyli, w 2023 roku przewaga wydatków nad dochodami będzie dużo większa. Wyniesie około 92 mld zł. Do tego przed nami jest rok 2024, w którym urzędujący jeszcze rząd PiS zaplanował rekordowe 164 mld zł deficytu.

Co poszło nie tak w 2023 roku? Przede wszystkim – jak wskazują analitycy Pekao – dochody budżetu państwa są mniejsze od oczekiwań. Szczególnie koszty Polskiego Ładu okazały się większe, niż zakładało Ministerstwo Finansów. W efekcie zamiast 83 mld zł wpływów z podatku PIT do budżetu, w 2023 będzie ich co najwyżej 75 mld zł. To tyle ile w 2020 roku, mimo że fundusz płac w gospodarce wzrósł o 30 proc.

Problem dotyczy też innych podatków. Słaba koniunktura obniża wpływy z CIT, zerowy VAT na żywność obniża z kolei wpływy z VAT.

"W efekcie mimo wzrostu gospodarczego mamy do czynienia ze stagnacją dochodów podatkowych" - podkreśla zespół analityków Pekao.

Tymczasem strona wydatkowa budżetu puchnie. W dużej mierze dzieje się tak z powodu zwiększonych nakładów na wojsko, jednak doszły także nieplanowane wcześniej w budżecie transfery socjalne.

Albo obietnice wyborcze, albo zbrojenia? To może być realna alternatywa

Czy polskie finanse publiczne to obciążenie wytrzymają? W ocenie analityków Pekao powinny, jednak związane to będzie z dodatkowymi kosztami dla wszystkich Polaków.

Potrzeby pożyczkowe na ten rok zostały już sfinansowane, a te na przyszły (164 mld zł deficytu i 225 mld zł potrzeb pożyczkowych) sfinansować można poprzez zwiększenie emisji obligacji o połowę. Część tego dodatkowego długu kupią pewnie banki krajowe, a część zagranica, której udziały w portfelu polskich obligacji od 2015 roku malał i – jak zakładają eksperci z Pekao – spokojnie mógłby wrócić do dawnego poziomu.

Należy się jednak w ich ocenie spodziewać, że gwałtownie zwiększając podaż obligacji, będziemy w 2024 roku zadłużać się na znacznie gorszych warunkach i koszty obsługi długu wzrosną.

W takiej sytuacji finansów państwa– jak podkreślają analitycy Pekao – przestrzeni fiskalnej pozostało niewiele. W związku z tym nowy rząd będzie miał bardzo ograniczone pole manewru na to, aby realizować wyborcze obietnice. Chyba że zrezygnuje na przykład z bardzo ambitnych planów zbrojeniowych, które w przyszłym roku zgodnie z planem mają wygenerować nawet połowę deficytu.