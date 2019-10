Nowy rząd to początek. Spółki skarbu też się zmienią

Okres powyborczy to nerwowy czas dla zarządów spółek skarbu państwa. Chociaż obóz Zjednoczonej Prawicy utrzymał władzę (w Sejmie nawet dokładnie w takim samym zakresie), to prezesi nie mogą spać spokojnie. Nowy rozkład kart na szczytach władzy (nawet jeśli karty w większości te same) to zawsze zapowiedź burzy w zarządach spółek. Może nadejść z początkiem przyszłego roku.





To nie jedyna rozważana zmiana strukturalna w rządzie. Mają zostać połączone resorty energii i środowiska (a obaj kierujący nimi ministrowie - Krzysztof Tchórzewski i Henryk Kowalczyk - odejść z rządu lub przynajmniej na inne stanowiska). Wiadomo, że Porozumienie Jarosława Gowina chciałoby, żeby obecna szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii zyskała większy (może znacząco większy) wpływ na energetykę.







Tak czy inaczej J. Emilewicz jest poważną kandydatką na stanowisko resortu energii, a utworzenie Ministerstwa Skarbu zwiększa jej szansę (chociaż w żadnym razie o niej nie przesądza). Bo zyska ona – jak chce Porozumienie - wpływ na energetykę, ale decydujący głos, jeśli chodzi o kadry, będzie miał minister skarbu (oczywiście w porozumieniu z Nowogrodzką). Gdyby jednak doszło do realizacji takiego scenariusza, to parę miejsc w zarządach dla osób związanych z tą partią z pewnością się znajdzie.



Jarosław Gowin chce by Jadwiga Emilewicz zyskała wpływ na energetykę (Fot. PTWP, Piotr Waniorek)

Czy należy liczyć się z personalnym trzęsieniem ziemi w spółkach energetycznych? Niewykluczone. Z jednym wyjątkiem. Dla Energi, która od roku nie ma prezesa, fala zmian kadrowych może oznaczać stabilizację. W przypadku pozostałych tak różowo może nie być – wprawdzie jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, by typować giełdę kandydatów na nowych prezesów, ale obserwatorzy zwracają uwagę, że w lutym i marcu kończą się kadencje zarządów PGE i Taurona. Byłby to zatem dobry czas do wymiany menedżerów w tych spółkach - może niekoniecznie prezesów, bo np. pozycja Henryka Baranowskiego w PGE wydaje się dość mocna. Najbardziej prawdopodobnym kandydatem na szefa tego resortu jest Jacek Sasin. Wprawdzie wymieniane było w tym kontekście nazwisko Daniela Obajtka, ale obecny prezes Orlenu jest stosunkowo świeżym nabytkiem w polityce i o ile cieszy się uznaniem i sympatią politycznego centrum decyzyjnego (oraz udowodnił swoją lojalność i zaangażowanie), to już nie takim, budowanym latami zaufaniem, jak Jacek Sasin.To nie jedyna rozważana zmiana strukturalna w rządzie. Mają zostać połączone resorty energii i środowiska (a obaj kierujący nimi ministrowie - Krzysztof Tchórzewski i Henryk Kowalczyk - odejść z rządu lub przynajmniej na inne stanowiska). Wiadomo, że Porozumienie Jarosława Gowina chciałoby, żeby obecna szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii zyskała większy (może znacząco większy) wpływ na energetykę. Z drugiej strony jak już pisaliśmy obecny minister energii zakotwiczył w dwudziestce najlepszych posłów PiS. Jest więc duża szansa, że prąd popłynie w tę samą stronę. Na niekorzyść w tej rozgrywce szachowej dla partii Jarosława Gowina działa też słaby wynik samego lidera, który w wyborach otrzymał zaskakująco mało głosów.Tak czy inaczej J. Emilewicz jest poważną kandydatką na stanowisko resortu energii, a utworzenie Ministerstwa Skarbu zwiększa jej szansę (chociaż w żadnym razie o niej nie przesądza). Bo zyska ona – jak chce Porozumienie - wpływ na energetykę, ale decydujący głos, jeśli chodzi o kadry, będzie miał minister skarbu (oczywiście w porozumieniu z Nowogrodzką). Gdyby jednak doszło do realizacji takiego scenariusza, to parę miejsc w zarządach dla osób związanych z tą partią z pewnością się znajdzie.Czy należy liczyć się z personalnym trzęsieniem ziemi w spółkach energetycznych? Niewykluczone. Z jednym wyjątkiem. Dla Energi, która od roku nie ma prezesa, fala zmian kadrowych może oznaczać stabilizację. W przypadku pozostałych tak różowo może nie być – wprawdzie jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, by typować giełdę kandydatów na nowych prezesów, ale obserwatorzy zwracają uwagę, że w lutym i marcu kończą się kadencje zarządów PGE i Taurona. Byłby to zatem dobry czas do wymiany menedżerów w tych spółkach - może niekoniecznie prezesów, bo np. pozycja Henryka Baranowskiego w PGE wydaje się dość mocna.

Gdy będzie jeden ośrodek decydujący o kadrach w Ministerstwie Skarbu, łatwiej będzie zachować kontrolę nad zmianami kadrowymi, a co za tym idzie uniknąć wyniszczającej wojny (można sobie łatwo - zbyt łatwo - wyobrazić, że skonfliktowani politycy różnych frakcji nawzajem „wycinaliby” sobie z zarządów spółek, na które mają wpływ, menedżerów związanych z inną frakcją).Dlatego, o ile na temat składu i struktury nowego rządu wciąż niewiele jeszcze wiadomo, o tyle niespełna dwa tygodnie po wyborach ponowne utworzenie Ministerstwa Skarbu jest praktycznie przesądzone.Zmiany - i to nie tylko wywołane wyborami - dotkną też sektor paliwowy. Szykuje się bowiem fuzja Orlenu i Lotosu, a to oznacza, że z dwóch prezesów zostanie najwyżej jeden (najwyżej, bo kierownictwo nowego giganta może przypaść osobie z kręgów bardziej politycznych, jak na początku poprzedniej kadencji stery Orlenu przejął Wojciech Jasiński).Jeśli chodzi o PGNiG, to Piotr Woźniak może też być - według naszych informacji - raczej pewien swojej pozycji. Nieco inaczej sytuacja wygląda w innych spółkach, bo tu zmiany już się zaczęły. Już w powyborczy poniedziałek zmienił się zarząd Polskiego LNG - firmy zarządzającej terminalem w Świnoujściu. Nowym prezesem został Tomasz Stępień, prezes Gaz-Systemu, a Krzysztof Jackowski wiceprezesem. Dotychczasowy zarząd spółki Polskie LNG - Paweł Jakubowski i Bartłomiej Słoma - złożył rezygnację.Polem personalnej bitwy może być natomiast sektor finansowy. Wprawdzie posady może być pewien prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, który jako jedyny przetrwał czystki kadrowe PiS poprzedniej kadencji, zapewne za sprawą tego (nie odmawiając mu kompetencji menedżerskich, bo warto przypomnieć, iż prezesem największego polskiego banku został jeszcze w czasach koalicji PO-PSL), że w młodości był członkiem Solidarności Walczącej, organizacji założonej przez ojca obecnego premiera - zmarłego tuż przed wyborami Kornela Morawieckiego.Nieco inaczej wygląda sprawa w pozostałych pozostających pod kontrolą skarbu państwa instytucjach finansowych. Pekao, wraz z Alior Bankiem i PZU, pozostają pod kontrolą frakcji Zbigniewa Ziobry. Mateusz Morawiecki już raz - jeszcze jako wicepremier - usiłował przejąć kontrolę nad tymi aktywami, wprowadzając swojego kandydata do PZU, ale wówczas został zablokowany przez ówczesną premier Beatę Szydło. Konflikt został zamrożony - przy okazji nowego rozdania może wybuchnąć ponownie – zwłaszcza wobec większych ambicji (wynikającej z większej liczby posłów) obecnego ministra sprawiedliwości.Nie można wykluczyć również zmian na stanowisku prezesa GPW, zwłaszcza, że obecny prezes Marek Dietl jest wymieniany jako jeden z kandydatów na stanowisko ministra finansów. Przypomnijmy też, że Mateusz Morawiecki tu też usiłował osadzić na stanowisku prezesa swojego kandydata (Rafał Antczak nie doczekał się przez dwa miesiące pozytywnej opinii KNF i ostatecznie trafił do zarządu PKO BP), a Marek Dietl – można to tak ująć - nie był dla premiera Morawieckiego kandydatem pierwszego wyboru. To jednak oznacza z drugiej strony, że może nie zgodzić się, by taki właśnie kandydat objął znacznie ważniejszą funkcję ministra finansów. Kadencja obecnego zarządu GPW kończy się w 2022 roku.Gorąco było też w tym roku w JSW, gdzie w połowie roku (po wcześniejszych próbach odwołania) za sprawą nacisków Ministerstwa Energii stracił stanowisko prezes Daniel Ozon. Zastąpił go Włodzimierz Hereźniak, ale jeżeli zrealizuje się scenariusz z odejściem Krzysztofa Tchórzewskiego ze stanowiska ministra energii, to i jego posada może okazać się niepewna, mimo że dopiero w sierpniu rozpoczął urzędowanie.Wygląda zatem na to, że po kilku miesiącach spokoju karuzela kadrowa w spółkach skarbu państwa znowu wkrótce znacznie przyspieszy. W ciągu minionej kadencji przez stanowiska prezesów w 30 spółkach skarbu państwa przewinęło się ponad 100 osób. A przecież mamy jeszcze stanowiska w zarządach, radach nadzorczych, na wysokich szczeblach menedżerskich – tam rotacje personalne były równie szybkie.Czasem wynikały ze zmiany politycznego układu sił - a posady w spółkach są dla centrum decyzyjnego jednym z podstawowych narzędzi utrzymania swoistej równowagi w korzystaniu z dobrodziejstw posiadania władzy. Jednak tempo zmian nasuwa również inną – nie taką znowu oderwaną od rzeczywistości – hipotezę. W personalnych rotacjach chodzi również o to, by jak największa grupa ludzi „dobrej zmiany” mogła skorzystać z politycznych konfitur.Czas korzystania z nich jest jednak ograniczony (i zależy od wielu czynników - bieżącego układu sił, lojalności, osobistych zasług) także po to, by żadna frakcja nie urosła zanadto w siłę - również finansowo. Bo w przypadku spółek skarbu państwa mówimy o naprawdę poważnych pieniądzach - nie tylko posadach na różnych szczeblach struktur korporacyjnych, ale również strumieniu pieniędzy płynących do określonych kontrahentów (raczej mniejszych) i działalności CSR, w ramach których kasa płynie do określonych fundacji i na polityczne często przedsięwzięcia.A same posady też są intratne. Osoby związane z PiS, zasiadając we władzach spółek z udziałem Skarbu Państwa co prawda zarabiają mniej niż mogliby, gdyby nie obowiązująca od 2016 r. nowa ustawa kominowa - niemniej wciąż są to sumy robiące wrażenie na tzw. przeciętnym Polaku.Uchwalona w czerwcu 2016 roku ustawa (zwana "nową ustawą kominową") zmieniła podejście do wynagrodzeń zarządów tych spółek w stosunku do wcześniejszej tzw. ustawy kominowej z 2000 roku.Ustawa wprowadziła widełki dla wynagrodzenia podstawowego członków zarządu, które zależy od wielkości spółki. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniającego do 10 osób) to 1-3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (we wrześniu 2019 roku, według danych GUS, wynosiło ono bez nagród z zysku 5084,5 zł), a spółki małej (zatrudniającej od 11 do 50 osób) - 2-4-krotność, średniej (51-250 osób) - 3-5-krotność, dużej (251-1250 osób) - 4-8-krotność, "dużej plus" (co najmniej 1251 osób, obrót roczny netto wyższy niż 250 mln euro) - 7-15-krotność.Wynagrodzenie zostały też podzielone na część stałą i zmienną. Część zmienna wynagrodzenia w spółce nie mogła jednak przekroczyć 50 proc., a w największych spółkach 100 proc. "wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym". Ponadto miała zależeć od osiągniętych celów inwestycyjnych spółki.To ze względu na ponadprzeciętne wynagrodzenia, bardzo często wyższe niż poselskie, wielu z obecnych menedżerów będzie musiało się pożegnać ze stanowiskiem, bo w kolejce czekają następni. I nie warto nawet zakładać, że zmiany kadrowe mają tu wiele wspólnego ze strategią spółki, celami, jakie powinna wypełnić. To może mieć znaczenie ale wcale nie musi. Byli przecież i tacy prezesi spółek pod rządami PiS, którzy mogli liczyć na kilkumiesięczne rządy, oznacza to, że nie mogli w tak krótkim czasie zrealizować jakiegokolwiek strategicznego pomysłu. Pozostawało im trwanie.Rotacje w spółkach skarbu państwa poza tym, że powodują chaos, powodują również wymierne koszty. Jak wynika z niedawnego raportu NIK, tylko w pierwszych dwóch latach rządów PiS (taki okres obejmowała kontrola) pracę straciło 568 menedżerów. Spółki musiały im wypłacić prawie 51 milionów złotych odpraw i 93 miliony złotych odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji, czyli łącznie 144 miliony zł.Wygląda na to, że muszą przygotowywać pieniądze na kolejne odprawy, bo karuzela kadrowa wkrótce ruszy ponownie. Kiedy? Sejm zbierze się na pierwszym posiedzeniu 12 listopada. Sformowanie rządu zajmie kolejnych co najmniej kilkanaście dni, może nawet kilka tygodni. Kadrowy walec ruszy więc z początkiem nowego roku.