Nowy Sącz: Newag zbudował tor testowy dla lokomotyw wielosystemowych

Nowosądecki producent pociągów Newag zakończył budowę toru testowego, na którym będą sprawdzane m.in. lokomotywy wielosystemowe, czyli przystosowane do jazd w kraju i zagranicą. Na torze zaprezentowano lokomotywy tego typu wyprodukowane dla PKP Cargo.

Jak podkreślił w czwartek prezes Newagu Zbigniew Konieczek, uruchomienie pierwszego w Polsce tego typu toru doświadczalno-testowego jest "doniosłym wydarzeniem dla polskiej kolei".

"To dla nas bardzo ważne, bo wszystkie ewentualne błędy możemy poprawić tutaj przed kompleksowymi badaniami homologacyjnymi" - wskazał prezes.

Tor testowy został uroczyście zaprezentowany w czwartek z udziałem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Dzięki swojej szczególnej specyfikacji infrastruktura toru pozwala na testowanie pojazdów szynowych przeznaczonych dla różnych systemów zasilania: 3kV DC, 15kV 16 2/3 Hz AC oraz 25kV 50Hz AC, wykorzystywanych na terenie Niemiec, Austrii, Czech oraz Słowacji. Obiekt składa się z 245 metrów torów użytkowych oraz niezbędnej transformatorowni pozwalającej na zmianę napięcia.

Prezes spółki zaznaczył, że najnowsza inwestycja spółki to efekt długofalowych planów rozwoju firmy. Umożliwia ona testowanie pojazdów wielosystemowych, co otwiera drzwi do nowych segmentów rynku daje oraz możliwości ekspansji zagranicznej.

Jak ocenił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, "dzisiaj wiele wydarzeń bardzo ważnych dla polskiej kolei dzieje się w zakładach Newagu w Nowym Sączu".

Podkreślił, że miliardowe zamówienia polskich przewoźników, takich jak PKP Cargo i Intercity, ulokowane w krajowych fabrykach pozwalają "ożywiać polską gospodarkę, unowocześniać przedsiębiorstwa i pomagać im w ekspansji zagranicznej".

"Polskie koleje wyzwolone zostały inicjatywą inwestycyjną polskich przewoźników (…), tak dzieje się np. w Newagu" - zaznaczył Adamczyk.

Podczas konferencji zaprezentowano przejazd wielosystemowej lokomotywy Dragon 2 wyprodukowanej dla PKP Cargo.

We wrześniu zeszłego roku PKP Cargo SA podpisały umowę z firmą Newag na dostawę 31 lokomotyw elektrycznych Dragon 2. Wartość kontraktu, który ma zostać zrealizowany w latach 2019-2022 wynosi ponad 518,9 mln zł netto. Przedmiotem umowy są nowoczesne lokomotywy elektryczne Dragon 2 w dwóch konfiguracjach: siedem sztuk wyposażonych w spalinowy moduł dojazdowy oraz 24 pojazdy dwunapięciowe, przystosowane do jazd w Czechach i Słowacji, gdzie jest inne napięcie trakcyjne. Zgodnie z planami Dragony 2 zostaną tam homologowane.

Prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz poinformował w czwartek, że pierwsza część umowy dotycząca lokomotyw z modułem dojazdowym została już zrealizowana. "Ich jakość odpowiada dzisiejszym wymogom rynku, lokomotywa jest efektywna, pomaga nam w walce konkurencyjnej" - ocenił.

Zgodnie z harmonogramem - wskazał szef PKP Cargo - producent rozpoczyna teraz dostawy pojazdów dwusystemowych. "Są one dla nas niezwykle istotne i ważne w naszej ekspansji na rynku zagraniczne" - zaznaczył Warsewicz.

Dragon 2 to pierwsza w Europie 6-osiowa lokomotywa elektryczna, w pełni zgodna z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI 2014) wyposażona w ETCS poziom 2. Jej przeznaczeniem jest prowadzenie ciężkich składów towarowych. Jak podkreślają przedstawiciele spółki, pojazd został zaprojektowany przez polskich inżynierów i w pełni wyprodukowany w kraju. 78 proc. komponentów użytych do budowy tej lokomotywy pochodzi od polskich producentów.