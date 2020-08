Nowy Sącz: Powstanie tymczasowy most na rzece Kamienica

Prezydent Nowego Sącza podpisał w środę umowę z firmą, która zbuduje tymczasowy most na rzece Kamienica. Przeprawa powinna zostać oddana do użytku w październiku tego roku. Dotychczasowy most został zamknięty w czerwcu z powodu uszkodzenia przez wezbraną wodę.

Jak poinformował w środę prezydent miasta Ludomir Handzel, tymczasowa przeprawa posłuży mieszkańcom Nowego Sącza, Kamionki Wielkiej, a także okolicznych gmin Grybów i Nawojowa, którzy z powodu zamknięcia dotychczasowego mostu musieli nadkładać drogi, aby dostać się do Nowego Sącza.

Most na rzece Kamienica będzie posiadał dwa pasy ruchu o maksymalnej nośności 40 ton. Zgodnie z planami powinien zostać udostępniony do ruchu pod koniec października tego roku i działać do końca przyszłego roku. W tym czasie ma być budowana stała przeprawa.

"Musimy działać bez zbędnej zwłoki - przekazuję plac budowy dla wykonania tymczasowej przeprawy, która posłuży mieszkańcom Nowego Sącza, Kamionki Wielkiej i okolicznych gmin. Działamy sprawnie i natychmiast przystępujemy do prac" - zaznaczył prezydent Handzel.

Most tymczasowy wykona w formule zaprojektuj i wybuduj wybrana w przetargu firma Budownictwo Komunikacyjne inż. Walenty Kuśnierz z Nowego Sącza. Zgodnie z wynikami przetargu koszt inwestycji to blisko 1,5 mln zł.

Most w ciągu ul. Kamiennej (droga powiatowa nr 1576K) jest nieczynny od 22 czerwca tego roku z powodu uszkodzenia elementów nośnych jego konstrukcji przez wezbrane wody rzeki Kamienica.