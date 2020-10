Nowy Sącz: Wojsko wykonało tymczasową przeprawę mostową na Kamienicy

Żołnierze 3 Batalionu Inżynieryjnego i 2 Pułku Inżynieryjnego zakończyli montaż tymczasowej przeprawy mostowej na rzece Kamienica w Nowym Sączu (Małopolskie). Dotychczasowy most został zamknięty w czerwcu tego roku z powodu uszkodzenia przez wezbraną wodę.

Jak poinformowało we wtorek Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, wojskowy most tymczasowy jest konstrukcją składaną typu DMS-65. Składa się z dwóch pasów ruchu o długości po 81 metrów każda. Most podparty jest dwiema podporami pośrednimi i dwiema podporami brzegowymi wykonanymi. Jego maksymalne obciążenie to 40 ton.

Umowę na postawienie tymczasowego mostu na rzece Kamienica prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel podpisał w sierpniu br.

Jak informował wtedy, tymczasowa przeprawa posłuży mieszkańcom Nowego Sącza, Kamionki Wielkiej, a także okolicznych gmin Grybów i Nawojowa, którzy z powodu zamknięcia dotychczasowego mostu musieli nadkładać drogi, aby dostać się do Nowego Sącza.

Zgodnie z planami przeprawa ma zostać udostępniona do użytku z końcem tego miesiąca i działać do końca przyszłego roku. W tym czasie ma być budowany stały most.

Most w ciągu ul. Kamiennej (droga powiatowa nr 1576K) jest nieczynny od 22 czerwca tego roku z powodu uszkodzenia elementów nośnych jego konstrukcji przez wezbrane wody rzeki Kamienica.