Nowy Sącz: Z Newagu wyruszył ostatni pojazd metra dla Sofii

Ostatni, 30. pojazd metra wykonany w nowosądeckiej firmie Newag dla stolicy Bułgarii - Sofii wyjechał we wtorek do odbiorcy. Pociągi Inspiro dostarczone przez konsorcjum Siemens Mobility-Newag będą jeździć po trzeciej linii sofijskiego metra, otwartej w sierpniu ub.r.

Jak poinformowała spółka, w marcu 2016 roku operator sofijskiego metra - Metropolitan EAD zlecił konsorcjum składającemu się z polskiego producenta pojazdów szynowych Newag i firmy Siemens Mobility wyposażenie nowej linii metra 3 w stolicy Bułgarii.

W ramach umowy konsorcjum zobowiązało się dostarczyć zamawiającemu 20 trójczłonowych pojazdów. Zamówienie podstawowe zostało zrealizowane w połowie 2109 roku. Ponadto, operator skorzystał z prawa opcji na zakup kolejnych dziesięciu pojazdów - ostatni z nich jest obecnie w drodze do stolicy Bułgarii. Łączna wartość kontraktu to ponad 905 mln zł netto, z czego wartość prac przypadających na nowosądecką spółkę to blisko 237 mln zł netto.

Montaż końcowy Inspiro, testy fabryczne i rozruch statyczny pociągów odbywały się w zakładzie Newag w Nowym Sączu. Natomiast pudła pojazdów zostały zbudowane w zakładzie Siemens Mobility w Wiedniu, a wózki - w zakładzie w Grazu.

Tranzyt pojazdu z Nowego Sącza odbywa się na zasadach transportu specjalistycznego, ponadgabarytowego. Oznacza to między innymi, że musi on odbywać się w godzinach nocnych oraz w specjalnym konwoju innych samochodów - pilotów, tak aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa podczas poruszania się na drogach.

Ze względu na duże gabaryty pojazd metra został podzielony na człony, a ich transport wykonywany jest z wykorzystaniem trzech samochodów ciężarowych. Trasa wiodąca z Nowego Sącza przez Słowację, Węgry, Serbię do stolicy Bułgarii wynosi ponad 1100 km.

Pociągi Inspiro mogą jeździć z prędkością do 80 km/h. W pojazdach dla Sofii są zamontowane specjalne odbieraki prądu na dachu, pozwalające na pracę w innym systemie zasilania.

