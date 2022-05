Nowy system, zamiast WIBORu, mógłby obniżyć odsetki o ponad 1 mld zł

Szacujemy, że nowy system pozwoliłby obniżyć odsetki kredytowe w skali kraju o ponad 1 mld zł - poinformował w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller, pytany o zawarte w projekcie przepisów o pomocy kredytobiorcom rozwiązanie, które ma zastąpić WIBOR.

Rzecznik rządu pytany był podczas poniedziałkowej konferencji prasowej dotyczącej pomocy dla kredytobiorców o mechanizm, który miałby zastąpić WIBOR.

Piotr Müller odpowiedział, że "byłby to nowy system, będący bazą do tego, by liczyć koszty kredytów".

- Szacujemy, że to pozwoliłoby obniżyć odsetki kredytowe w skali kraju o ponad 1 mld zł - poinformował.

Dodał, że "szczegóły będą we wtorek przedstawione w projekcie", odnosząc się do rozwiązań zawartych w rządowym projekcie przepisów o pomocy kredytobiorcom.

Jak powiedział, jest to "bardzo szczegółowy mechanizm, który ma swoje niuanse i istotne znaczenie, jeśli chodzi o banki".

