Nowy Targ: NFOŚiGW przeznaczył 18 mln zł na rozwój ciepłowni

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeznaczył 18 mln zł na sfinansowanie inwestycji, które poprawią funkcjonowanie systemu ciepłowniczego w Nowym Targu. Dzięki zakupowi agregatu kogeneracyjnego, nowotarska ciepłownia będzie także produkowała prąd. W przyszłości zostanie połączona z siecią geotermalną.

W poniedziałek w Nowym Targu wiceprezes Funduszu Artur Michalski podpisał w tej sprawie umowę z władzami miasta i szefem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

"Przeznaczamy 18 mln zł na wejście kapitałowe na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej na sfinansowanie niezbędnych inwestycji, żeby poprawić i zmodernizować funkcjonowanie systemu ciepłowniczego w Nowym Targu. Inwestycja będzie polegała na zakupie nowego kotła szczytowego, który polepszy efektywność energetyczną całego systemu. Docelowo ciepłownia będzie także produkowała prąd, a w dalszym etapie sieć będzie także zasilana energią geotermalną" - powiedział Michalski.

W ramach odrębnych umów przyznano kolejną dotację na rozbudowę sieci i budowę magistrali ciepłowniczej, która poprowadzi gorącą wodę od odwiertów geotermalnych w sąsiedniej gminie Szaflary do Nowego Targu.

Jak wyjaśnił burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha, postawienie agregatu kogeneracyjnego oznacza, że przy produkcji ciepła będzie możliwa również produkcja energii elektrycznej.

"Zdolność produkcyjna naszego przedsiębiorstwa będzie zwiększona. Do tej pory produkowaliśmy wyłącznie ciepło, a teraz będziemy także produkowali prąd. W kolejnym etapie planujemy przyłączenie sieci do geotermii, która dotrze do nas magistralą z odwiertów w gminie Szaflary" - mówił Watycha.

Nowotarska ciepłownia jest oparta w całości na węglu. Przestarzałe piece, niska emisja oraz położenie Nowego Targu w kotlinie od lat powodują duże zanieczyszczenie powietrza w tym mieście. Według Polskiego Alarmu Smogowego w 2021 r. w Nowym Targu odnotowywano największe zanieczyszczenie powietrza w całej Unii Europejskiej.

Unowocześniona miejska ciepłownia ma być uruchomiona od przyszłego sezonu grzewczego. Obecnie do sieci ciepłowniczej jest podłączona ponad połowa mieszkańców Nowego Targu. Według burmistrza, coraz więcej mieszkańców jest zainteresowanych przyłączeniem swoich nieruchomości do sieci.

W kolejnym etapie nastąpi połączenie nowotarskiej sieci ciepłowniczej z geotermią. Do tej pory wykonano dokumentację projektową przyłącza oraz pozyskano pozwolenie na budowę magistrali ciepłowniczej, której koszt oszacowano na 80 mln zł. Sieć w przyszłości ma być zasilana z najgłębszego, siedmiokilometrowego odwiertu, którego budowa właśnie się rozpoczyna.

