Nowy termin realizacji budowy instalacji visbreakingu w zakładzie PKN Orlen w Płocku - połowa 2023 r.

PKN Orlen oraz KTI Poland podpisały aneks do umowy, dotyczącej budowy instalacji visbreakingu w głównym zakładzie produkcyjnym koncernu w Płocku (Mazowieckie), który zakłada przesunięcie terminu realizacji tej inwestycji z końca 2022 r. na połowę 2023 r.

Jak poinformował w komunikacie PKN Orlen, w czwartek koncern podpisał ze spółką KTI Poland aneks do umowy obejmującej projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie "pod klucz" instalacji visbreakingu w zakładzie produkcyjnym w Płocku. "Na podstawie aneksu przesunięto termin realizacji inwestycji z końca 2022 roku na połowę roku 2023" - podał PKN Orlen.

Umowę na budowę instalacji visbreakingu w głównym zakładzie produkcyjnym PKN Orlen w Płocku zawarto w lutym 2020 r. Jak wówczas informowano, do realizacji inwestycji za ok. 1 mld zł koncern wybrał konsorcjum KTI Poland i IDS Bud. Zgodnie z zawartą umową, finalizację przedsięwzięcia planowano do końca 2022 r.

Rozpoczynając projekt PKN Orlen podkreślał, że jego realizacja "ma na celu poprawę efektywności przerobu ropy poprzez zwiększenie uzysków produktów o wysokiej marży w wyniku pogłębionej konwersji pozostałości próżniowej z instalacji DRW". "Szacuje się, że po zrealizowaniu projektu zysk operacyjny EBITDA PKN Orlen, może wzrosnąć w przedziale od 340 do 415 mln zł rocznie" - informował wcześniej koncern.

Jak podawał wówczas PKN Orlen, instalacja visbreakingu pozwoli znacząco zwiększyć uzysk produktów lekkich, czyli benzyny i oleju napędowego. Koncern wyjaśniał przy tym, że w nowej instalacji pozostałość próżniowa, która dotąd wykorzystywana była do produkcji ciężkich olejów opałowych czy też asfaltu, będzie przetwarzana na produkty wysokomarżowe, właśnie benzynę i olej napędowy.

Znajdujący się w Płocku główny zakład produkcyjny PKN Orlen, gdzie powstaje instalacja visbreakingu, to największy w Polsce kompleks rafineryjno-petrochemiczny i zarazem jeden z największych w Europie.

