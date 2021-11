Nowy termin zwrotu dotacji z Tarczy Finansowej 2.0 PRF

Zmianę terminu zwrotu dotacji z Tarczy Finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju przewiduje projekt nowelizacji uchwały Rady Ministrów, który we wtorek zamieszczono w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm".

Wyjaśniono, że potrzebna jest zmiana terminu zwrotu przez beneficjenta Programu różnicy pomiędzy kwotą subwencji finansowej otrzymanej w oparciu o prognozowaną wysokość spadku przychodów oraz kosztów stałych, a kwotą subwencji finansowej, którą otrzymałby bazując na rzeczywistych danych finansowych - do 15 marca 2022 r., zamiast do 31 stycznia 2022 r., jak obecnie.

Tarcza PFR 2.0 to instrument wsparcia dla najbardziej poszkodowanych przez pandemię branż, takich jak np. turystyczna, gastronomiczna, kosmetyczna czy kulturalna. Firmy, które otrzymały pomoc, mogą ubiegać się o umorzenie nawet 100 proc. otrzymanych subwencji. Dotyczy to - jak wskazano w informacji PFR - 40,6 tys. mikrofirm oraz 7,1 tys. małych i średnich firm, działających pod jednym z 54 kodów PKD. Całkowite umorzenie subwencji finansowej otrzymają MŚP, które nieprzerwanie utrzymały działalność gospodarczą do 31 grudnia 2021 r. oraz rozliczyły nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej.

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to IV kw. 2021 r.

