Nowy tomograf w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach

Zmodernizowaną pracownię tomografii komputerowej z nowym tomografem uruchomiono w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach, w budynku przy ul. Kościuszki.

"Konstrukcja aparatu, który służy już pacjentom Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach, umożliwia bezpieczną i pełną diagnostykę dużej grupy pacjentów w krótkim czasie. System jest wyposażony w szereg nowatorskich rozwiązań, które podwyższą jakość diagnostyki, jednocześnie obniżając do minimum dawkę promieniowania i środka kontrastowego" - podkreśliła prezes Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Przemysław Gliklich.

Zakup nowoczesnego tomografu komputerowego był możliwy dzięki wsparciu finansowemu miasta Gliwice, które przekazało na ten cel ponad 1,3 mln zł.

"To kolejny bardzo ważny krok w walce o nasze zdrowie. Nowy tomograf szpitalny usprawni diagnostykę, a co za tym idzie, pozwoli na szybkie wprowadzenie odpowiedniego leczenia i podniesie komfort leczenia pacjentów. Pomimo trudnej, epidemicznej rzeczywistości cieszy fakt, że tak ważne inwestycje udaje się realizować" - powiedział prezydent Gliwic Adam Neumann.

Tomografia komputerowa jest zalecana przez lekarza m.in. jako wstęp do leczenia operacyjnego, bo pozwala zdiagnozować z bardzo dużą dokładnością miejsce i wielkość ogniska chorobowego. W leczeniu onkologicznym umożliwia wykrycie nawrotów nowotworu i ułatwia kontrolę po zakończonym leczeniu. W przypadku podejrzenia o zarażenie wirusem SARS-CoV-19, tomograf komputerowy jest źródłem obrazów diagnostycznych różnicujących choroby płuc. Tomografia to skuteczne narzędzie do monitorowania przebiegu leczenia oraz oceny skuteczności wdrożonej terapii.

To kolejna w ostatnich miesiącach inwestycja w Szpitalu Miejskim nr 4, który działa w dwóch lokalizacjach. W drugim budynku, przy ulicy Zygmunta Starego, od maja funkcjonuje jednoimienny szpital zakaźny. W ostatnim czasie placówka pozyskała m.in. blisko 2 mln zł z Ministerstwa Zdrowia z puli przeznaczonej na walkę z COVID-19 z przeznaczeniem na system klimatyzacji z filtrami pozwalającymi na ograniczenie rozprzestrzeniania się drobnoustrojów chorobotwórczych.