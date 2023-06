Nowy zakład PepsiCo będzie zeroemisyjny. Dzięki rozwiązaniom za 7,3 mln dolarów

Nowy zakład PepsiCo koło Środy Śląskiej ma być całkowicie zeroemisyjny dzięki wprowadzeniem nowoczesnych rozwiązań proekologicznych, na które zostanie przeznaczone 7,3 mln dolarów, podkreślał w rozmowie z WNP.PL Tomasz Bronny, dyrektor zakładu w Świętem.

Dzięki dogodnej lokalizacji zakładu PepsiCo oszczędza rocznie 4 mln km w swoich łańcuchach dostaw.

PepsiCo przeznaczy 7,3 mln dolarów na rozwiązania proekologiczne w zakładzie.

Do 2035 roku zakład PepsiCo ma być całkowicie zeroemisyjny.

Nowy zakład PepsiCo w Świętem koło Środy Śląskiej ma stanowić ważny hub logistyczny dla firmy, która produkuje na 20 rynków Unii Europejskiej. Znacząca ilość produktów w fabryce koło Środy Śląskiej ma trafiać na rynki zachodnie - mówił w rozmowie z WNP.PL Tomasz Bronny, dyrektor zakładu PepsiCo w Świętem.

Dogodna lokalizacja nowego zakładu w zachodniej Polsce sprawia, że firma będzie w stanie zaoszczędzić 4 mln km rocznie w swoich łańcuchach dostaw.

Zakład powstał w ciągu dwóch lat. Obecnie fabryka PepsiCo ma 3 linie produkcyjne - dwie produkujące chipsy ziemniaczane i jedną produkującą nachosy Doritos. W planach firmy jest stworzenie 8 linii produkcyjnych. Załoga w zakładzie ma liczyć docelowo 450 osób.

Zakład PepsiCo koło Środy Śląskiej wyróżnia się rozwiązaniami proekologicznymi

Zakład PepsiCo, będący miliardową inwestycją, ma się wyróżniać wprowadzeniem nowoczesnych rozwiązań proekologicznych, na które zostanie przeznaczone 7,3 mln dolarów. Do 2035 roku zakład PepsiCo koło Środy Śląskiej ma być całkowicie zeroemisyjny. Będzie to dotyczyło np. obiegu zamkniętego wody, w którym woda odparowana w procesie smażenia ziemniaków będzie wykorzystywana do innych procesów, podobnie jak wytworzone ciepło będzie służyło np. do ogrzewania budynków - zaznacza Tomasz Bronny.

