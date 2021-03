NSA podtrzymał korzystny dla Metropolii wyrok ws. opodatkowania składek gmin

Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał korzystny dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ws. opodatkowania VAT tzw. składek zmiennych gmin – poinformował w środę po południu przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak.

Jak napisał na swoim facebookowym profilu Karolczak, NSA podtrzymał wyrok WSA i tym samym stanowisko GZM ws. możliwości odliczania podatku VAT w organizowaniu transportu dla gmin członkowskich. "Oczywiście trzeba poczekać na uzasadnienie, ale wydaje się, że wszystko powinno być już OK" - ocenił przewodniczący zarządu GZM.

Zgodnie z interpretacją Krajowej Administracji Skarbowej Metropolia zapłaciła w 2019 r. podatek VAT od tzw. składek zmiennych gmin - np. na finansowanie komunikacji publicznej. KAS oceniła nowiem, że realizacja zadań przekazanych Metropolii przez gminy jest wykonywaną przez nią usługą (podobne interpretacje dostało też kilka związków komunalnych) i nakazała zapłatę 8-procentowego podatku.

Władze Metropolii nie zgodziły się z taką interpretacją KAS i skierowały sprawę do sądu. Rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach odbyła się 4 lutego 2020 r. WSA podzielił interpretację przepisów przedstawioną przez samorządowców. Następnie jednak dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odwołał się od wyroku gliwickiego WSA.

GZM argumentowała w sporze, że jest organem władzy publicznej i w związku z tym w zakresie organizacji transportu publicznego wykonuje przekazane jej zadanie, a nie usługę. Składką pokrywane są przy tym tylko koszty zadania, zgodnie z ustawą o samorządzie.

Podatek do zapłaty wynikający z interpretacji KAS wynosi 8 proc. od kwoty, którą wpłacają gminy. Ponieważ łączna kwota składek w 2019 r. wyniosła ok. 500 mln zł, GZM miała do zapłaty ok. 40 mln zł. W 2020 r. łączną część zmienną składki gmin, przede wszystkim na finansowanie komunikacji, zaplanowano pierwotnie na 523,3 mln zł, a w 2021 r. - na 504 mln zł.

Metropolia płaciła podatek VAT z trafiającego do budżetu GZM udziału w podatku PIT. Jej przedstawiciele akcentowali, że w razie przegranej w sporze z KAS konieczne byłoby doliczenie wartości podatku do gminnych składek lub zmniejszenie nakładów na komunikację,

Przed rozpoczęciem organizacji komunikacji miejskiej przez GZM składki zmienne, którymi gminy finansowały organizację komunikacji przez jednego z poprzedników Metropolii - Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego - nie były obciążone podatkiem VAT.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej przez rząd specjalnie dla regionu - skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkanych przez blisko 2,3 mln osób. Jednym z jej ustawowych zadań jest transport publiczny. Od początku 2019 r. GZM przejęła organizację komunikacji miejskiej na swoim terenie.