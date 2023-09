NTT System poprawił wyniki finansowe. Inwestorzy zachwyceni

Dystrybutor elektroniki NTT System, według szacunków, w I półroczu 2023 r. osiągnął lepsze rezultaty niż w tym samym okresie 2022 r. Kurs wystrzelił w górę o ponad 6 proc.

Dystrybutor elektroniki NTT System poprawił, według wstępnych danych, przychody oraz zysk netto.

Po publikacji wyników spółki, inwestorzy wywindowali kurs o ponad 6 proc.

Wyniki pokazują, że pogorszenie warunków gospodarczych związane m.in. z wysoką inflacją, nie wpływa aż tak negatywnie na sprzedaż elektroniki.

NTT System wypracował w I półroczu 2023 r. szacunkowych 679,5 mln zł, co dało rezultat o 14 proc. lepszy od tego z analogicznego okresu poprzedniego roku. Zysk netto podskoczył w górę o 34 proc., do 12,2 mln zł. Przed południem za walor firmy płacono 5,3 zł, najwięcej od czerwca.

Udaje się podtrzymać dobre rezultaty z pierwszego kwartału

Szacunkowe rezultaty pokazują, że spółka podtrzymuje dobrą passę zapoczątkowaną w I kw. 2023 r., kiedy to zysk netto był wyższy od tego z I kw. 2022 r. o niemal 20 proc. W przypadku NTT Systemu dużą rolę odgrywa sprzedaż na polskim rynku, która w pierwszych trzech miesiącach roku odpowiadała za ponad 94 proc. przychodów.

Elektronika wysoko w koszyku zakupowym klientów

Co więcej, w strukturze przychodów mocno wybija się sprzedaż podzespołów i komponentów do komputerów, które w I kw. odpowiadały za 78 proc. przychodów. Dobre szacunkowe rezultaty NTT Systemu sugerują więc, że choć w sierpniu inflacja utrzymała się na poziomie 10,1 proc., to konsumenci nie chcą rezygnować z zakupów elektroniki.

NTT System notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 r. Największym akcjonariuszem, posiadającym pakiet ponad 24 proc. walorów, jest prezes Tadeusz Kurek. Drugim znaczącym inwestorem jest Davinder Singh Loomba z pakietem 23,9 proc. akcji.

