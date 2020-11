NWZ powołało członka Rady Nadzorczej KGHM wybranego przez pracowników

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź powołało w czwartek Przemysława Darowskiego na członka Rady Nadzorczej KGHM. Darowski został wybrany w październiku w wyborach uzupełniających przez pracowników miedziowej spółki.

NWZ KGHM odbyło się w czwartek w Lubinie. Jedynym punktem obrad była uchwała o powołaniu do Rady Nadzorczej KGHM nowego członka. NWZ powołało na to stanowisko Przemysława Darowskiego, który w październiku został wybrany w wyborach uzupełniających przez pracowników miedziowej spółki.

Wybory uzupełniając zarządzono po śmierci Ireneusza Pasisa, który zasiadał w Radzie Nadzorczej KGHM z ramienia pracowników.

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata; obecnie Radna Nadzorcza KGHM liczy dziewięciu członków.

KGHM prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą. Firma posiada aktywa na trzech kontynentach. Skupia się na wydobyciu rud, produkcji miedzi i innych metali nieżelaznych.

Po 9 miesiącach 2020 r. Grupa Kapitałowa KGHM zanotowała wzrost EBITDA o 306 mln zł do 4 mld 418 mln zł. Przychody KGHM Polska Miedź S.A. za 9 miesięcy sięgnęły 13 mld 360 mln zł, co oznacza 2-proc. wzrost w porównaniu do tego samego okresu 2019 r.