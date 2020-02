O budżecie bez ogródek: "realny deficyt państwa to 30 mld zł"

Zrównoważony, zbilansowany, bez deficytu – to określenia, które wymiennie stosowane są przy próbie definiowania budżetu państwa na 2020 rok. Choć sporo zrobiono w resorcie finansów po stronie wpływów, to jednak dla ekspertów, z którymi rozmawia WNP.PL, są to mechanizmy z gatunku "kreatywnej księgowości". Ich zdaniem, prawda o stanie finansów publicznych jest jednak dużo gorsza i daje się określić czterema słowami – minus trzydzieści miliardów złotych.

Dobrą stroną tegorocznego budżetu jest obniżenie klina podatkowego. To może przynieść pozytywne skutki dla naszej gospodarki - oceniają ekonomiści Pracodawców RP.

Zarzucają, że jest to budżet, który nie został skonsultowany z partnerami społecznymi, co jest niezgodne z zapisami Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

O budżecie, inflacji i spowolnieniu gospodarczym rozmawiamy z dr Sławomirem Dudkiem, ekspertem ds. finansów publicznych i wieloletnim dyrektorem departamentu polityki makroekonomicznej Ministerstwa Finansów oraz z Piotrem Wołejko, prawnikiem i ekspertem zajmującym się prawem gospodarczym i procesem legislacyjnym w Polsce.

Inflacja lekiem na całe zło?

W opublikowanej na początku lutego br. na łamach WNP.PL „Rządowej ławie” pytaliśmy ministra Tadeusza Kościńskiego o to, czy budżet bez deficytu w kolejnych latach, a może już w przyszłym roku jest możliwy i jaki wpływ na niego będzie miała rosnąca w kraju inflacja.

- Inflacja będzie miała pozytywny wpływ na budżet, bo koszty są stałe i nie indeksowane do inflacji. A im wyższa inflacja, tym droższe towary i usługi, tym więcej podatku się płaci. Większe będą więc przychody - odpowiadał nam wtedy minister finansów.



Nieco inaczej rosnącą inflację postrzega pracujący do niedawna w resorcie finansów dr Sławomir Dudek. Jego zdaniem wysoka inflacja może mieć pozytywny wpływ na naszą gospodarkę, ale... w ujęciu krótkoterminowym. Długofalowo tracimy siłę nabywczą wypracowanego w przedsiębiorstwach dochodu. Drugi aspekt to „zżeranie oszczędności”.



Piotr Wołejko zwraca przy tym uwagę na Jednostki Samorządu Terytorialnego, które też są bardzo mocno dotknięte problemem rosnącej inflacji. - To one mają deficyt uniemożliwiający im realizacje inwestycji. To może być problem w kontekście utrzymania wzrostu gospodarczego - mówi ekspert.



I dodaje: - Można mieć wątpliwości czy założony w ustawie budżetowej poziom wzrostu gospodarczego na 2020 rok uda się osiągnąć. Ten poziom - w obliczu wydarzeń dziejących się na świecie i odczytu naszego PKB z ostatniego kwartału 2019 roku - wydają się być bardzo optymistyczne. Z naciskiem na bardzo.



Więcej na temat stanu finansów publicznych w całej rozmowie z dr Sławomirem Dudkiem i Piotrem Wołejko.