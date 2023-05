O kredyt będzie trudniej. Banki zapowiadają zaostrzenie kryteriów

Banki oczekują spadku popytu w przypadku długoterminowych kredytów dla przedsiębiorstw, ale oczekują wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe i konsumpcyjne, wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego "Sytuacja na rynku kredytowym".

Jak wynika z danych zebranych przez Narodowy Bank Polski, na drugi kwartał 2023 roku banki zapowiadają zaostrzenie kryteriów udzielania wszystkich rodzajów kredytów.

W przypadku kredytów mieszkaniowych NBP oczekuje zaostrzenia polityki kredytowej oraz dalszego wzrost popytu.

NBP oczekuje także dalszego spadku popytu na długoterminowe kredyty dla przedsiębiorstw, oraz wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe, konsumpcyjne i krótkoterminowe dla dużych przedsiębiorstw.

NBP podał, że pogorszenie się perspektyw makroekonomicznych i wzrost udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytowym skłoniły banki do zaostrzenia polityki kredytowej banków w pierwszym kwartale 2023 roku w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw i konsumpcyjnych.

- Spadek popytu we wcześniejszych kwartałach i obniżenie przez UKNF (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego - przyp. red.) zaleceń co do wyznaczania zdolności kredytowej przyczyniły się natomiast do złagodzenia kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych. Towarzyszył temu znaczny wzrost popytu na kredyt w tym segmencie rynku - podał NBP.

Spadek popytu na kredyty dla firm; wzrost w przypadku mieszkaniowych

NBP prognozuje spadek popytu na kredyty dla firm, z wyjątkiem kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw, co uzasadniane jest spadkiem zapotrzebowania na finansowanie inwestycji.

Oczekiwania na II kwartał 2023 roku to zaostrzanie kryteriów udzielania wszystkich rodzajów kredytów dla przedsiębiorstw (większy dla małych i średnich firm), spadek popytu na kredyty długoterminowe, a w przypadku kredytów krótkoterminowych wzrost ze strony dużych przedsiębiorstw.

W przypadku kredytów mieszkaniowych NBP oczekuje zaostrzenia polityki kredytowej oraz dalszego wzrost popytu. Przy kredytach konsumpcyjnych oczekiwany jest niewielki wzrost popytu m.in. na skutek pogorszenia się sytuacji gospodarstw domowych. Oczekiwania na drugi kwartał to kontynuacja zaostrzania polityki kredytowej i dalszy wzrost popytu.

