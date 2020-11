O krok do twardego brexitu. Kto więcej straci?

Główny negocjator Unii Europejskiej Michel Barnier leci w piątek do Londynu z nadzieją na przełamanie impasu w negocjacjach na temat umowy handlowej, która będzie regulowała stosunki UE-Wielka Brytania po brexicie. Jeśli się to nie uda, najprawdopodobniej za pięć tygodni w handlu z Wyspami wrócą bariery celne.

Wyścig z czasem

No deal gorszy od pandemii

Co więcej, pod koniec września Izba Gmin uchwaliła niepokojącą z punktu widzenia UE ustawę, dającą możliwość zaostrzenia procedur granicy między Irlandią a Irlandią Północną, co z kolei byłoby złamaniem umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.Czasu na porozumienie już właściwie nie ma. Jeżeli umowa miałaby zostać ratyfikowana przez Parlament Europejski, powinna zostać podpisana już teraz. Europosłowie zbierają się w połowie grudnia, chociaż nie wykluczają - gdyby zaszła taka konieczność - nadzwyczajnej sesji pod koniec miesiąca. Przedtem, zgodnie z unijnym prawem, powinno się przetłumaczyć zapisy umowy na 24 wersje językowe.Tłumaczenie wprawdzie już trwa - bo jak podkreślają negocjatorzy, 95 proc. umowy jest już wynegocjowane. Pozostałe 5 proc. może jednak zdecydować o braku porozumienia.Trzeba też pamiętać, że eurodeputowani przed głosowaniem powinni mieć trochę czasu na zapoznanie się z treścią porozumienia - a nie jest to ani krótki, ani łatwy w lekturze dokument. Obecnie możliwe są dwa scenariusze - że do porozumienia dochodzi, co jednak oznacza, że wkraczamy w kolejną prawną prowizorkę, lub że porozumienia nie ma i mamy to, przed czym przestrzegało większość ekonomistów - czyli tzw. twardy brexit.Porozumienie w ostatniej chwili oznaczałoby najprawdopodobniej, że - taki scenariusz jest już w Brukseli rozważany - zostałoby ono niejako tymczasowo przyjęte przez Radę UE - reprezentowane w niej unijne rządy musiałyby uznać umowę za dotyczącą "wyłącznych uprawnień" Unii (takim jest handel międzynarodowy), co z prawnego punktu widzenia umożliwiłoby jej "stosowanie tymczasowe" od 1 stycznia w oczekiwaniu na pełne zatwierdzenie przez UE. Parlament Europejski miałby się w tej sprawie wypowiedzieć później.To byłby zgrzyt, bo w obecnej kadencji PE dość energicznie zabiega o większe znaczenie i nerwowo reaguje na pomijanie go w najważniejszych kwestiach. Uznanie umowy za unijną teoretycznie zwalniałoby ją z konieczności ratyfikacji przez parlamenty krajowe, nie jest to jednak jeszcze przesądzone. Scenariusz pozytywny - czyli umowa w ostatniej chwili oznacza zatem chaos i prowizorkę. A negatywny?Wbrew buńczucznym zapowiedziom Brytyjczyków, że ich gospodarka jest gotowa na twardy brexit, to rozwiązanie nie będzie korzystne ani dla UE, ani dla Wielkiej Brytanii. Prezes Bank of England Andrew Bailey przewiduje, że długotrwałe szkody finansowe dla gospodarki UK w przypadku twardego brexitu będą wyższe niż w przypadku pandemii. Bank Anglii prognozował na początku tego miesiąca, że gospodarka Wielkiej Brytanii skurczy się o 11 proc. w 2020 r.Brexit oznacza również, że Wielka Brytania musi ponownie wynegocjować i podpisać umowy handlowe, których była stroną jako członek UE - ostatnio wynegocjowała nową umowę z Kanadą. Nie zawsze muszą być to umowy korzystniejsze. W handlu z UE pojawią się zgodne z traktatami WTO bariery celne. Brytyjskie towary mogą stać się niekonkurencyjne na europejskich rynkach.Ale straci również Europa, w tym i Polska. Jak wynika z szacunków Polskiego Instytutu Ekonomicznego, twardy brexit i przywrócenie ceł przez Wielką Brytanię przyczyniłyby się do spadku popytu na polskie towary oferowane na tym rynku. Oznaczałoby to spadek naszego eksportu na Wyspy o ponad 1,5 mld euro, czyli o 11 proc.Najbardziej negatywne skutki twardego brexitu odczuliby producenci żywności - ich sprzedaż na rynku brytyjskim zmalałaby o 1 mld 55 mln euro, czyli o 37,5 proc. - wskazali analitycy. Stosunkowo duże straty ponieśliby także producenci wyrobów przemysłu motoryzacyjnego (spadek eksportu o 178 mln euro), maszyn i urządzeń (o 154 mln euro) oraz tworzyw sztucznych (o 42 mln euro).