O krok od unijnych miliardów dla Polski. Akceptacja KPO na ostatniej prostej

Komisja Europejska 1 czerwca ma zatwierdzić polski Krajowy Plan Odbudowy. Dzień później szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen pojawi się w Warszawie, by obwieścić tę decyzję. To jednak nie oznacza, że 36 mld euro z KPO natychmiast zacznie płynąc do polskiej gospodarki.

W najlepszym razie pieniądze z KPO trafią do Polski dopiero jesienią.

Przez ponad rok wypłatę środków blokował spór o praworządność w Polsce

Ursula von der Leyen ma 2 czerwca pojawić się w Warszawie i wręczyć polskiemu rządowi żółty folder, w którym zwyczajowo wręcza krajom członkowskim dokumenty związane z akceptacją Krajowych Planów Odbudowy. To poważny krok w uzyskaniu 36 mld euro funduszy europejskich, ale nie ostatni, a droga doń była bardzo długa.

Decyzja KE, która ma – jak informuje Dziennik Gazeta Prawna i RMF FM – zapaść 1 czerwca, znacznie zbliża nas do europejskich miliardów. Nie przesądza jednak, kiedy i w jakiej wysokość te pieniądze trafią do polskiej gospodarki. Dokument musi jeszcze zaakceptować rada unijnych ministrów finansów (ECOFIN), co ma nastąpić 17 czerwca. Teoretycznie Rada UE może się nie zgodzić na uruchomienie KPO, praktycznie decyzja KE oznacza jednak, że zgoda polityczna została w tym zakresie osiągnięta.

Polska będzie jeszcze musiała wynegocjować z KE mechanizm weryfikacji i rozliczania projektów, a także najprawdopodobniej powołać komitet monitorujący KPO. Polski rząd zapowiada, że pierwszy wniosek o wypłatę - opiewający na maksymalnie ponad 2,8 mld euro w części grantowej oraz niemal 1,4 mld euro w części pożyczkowej - złoży w lipcu i ma nadzieję, że pieniądze te trafią do nas wczesną jesienią. W praktyce weryfikacja projektów może potrwać nieco dłużej, co nie zmienia faktu, że o ile wszystko pójdzie dobrze – pierwsze unijne miliardy trafią do nas do końca roku.

Ciąży spór o praworządność

A co może pójść nie tak? To co dotychczas, czyli polityka. Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie akceptacji polskiego KPO ma zapaść ponad rok po tym, jak Polska złożyła swój projekt KPO w Brukseli (wpłynął do KE na początku maja ubiegłego roku). Akceptacja polskiego planu zajęła zatem prawie 13 miesięcy i nie chodziło bynajmniej o jakość zawartych w polskim KPO projektów, na które miały iść pieniądze.

Zwłoka w uruchomieniu tych środków to pokłosie sporu o praworządność w Polsce i dyskusji na forum europejskim o mechanizmie warunkowości, w myśl którego kraje nie przestrzegające unijnych zasad miałyby mieć ograniczone bądź wstrzymane środki europejskie (dotyczy to przede wszystkim unijnego budżetu, ale KE wykorzystała tę zasadę w odniesieniu do KPO).

Skąd wątpliwości? Komisja Europejska, ale i Trybunał Sprawiedliwości UE twierdzą, że wprowadzone przez rząd Zjednoczonej Prawicy zmiany w sądownictwie, oznaczają upolitycznienie trzeciej władzy i poważne zagrożenie dla sędziowskiej niezawisłości

Kamienie milowe

Po wybuchu wojny na Ukrainie pojawiła się większa presja na uruchomienie środków dla Polski, jednak i strona polska musiała zrobić kroczek w tył – był nim uchwalony właśnie przez Sejm prezydencki projekt ustawy w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisja Europejska będzie jednak weryfikować, czy wprowadzone nią zmiany, rzeczywiście odpowiadają europejskim standardom.

A to nie jedyny warunek. Szefowa KE przypomniała w ostatnich dniach, że uruchomienie pieniędzy zależy od deklaracji realizacji tzw. kamieni milowych, oprócz likwidacji Izby Dyscyplinarnej, i szerzej, zmiany systemu odpowiedzialności sędziów, instytucje europejskie oczekują również przywrócenia do orzekania sędziów, których Izba Dyscyplinarna od tego odsunęła.

O te właśnie kwestie rząd Zjednoczonej Prawicy i instytucje europejskie spierały się przez ostatni rok (chociaż prezes PIS zapowiadał likwidację ID SN jeszcze w ubiegłym roku, stało się to po wielu miesiącach) i ten spór blokował wypłatę pieniędzy z KPO.

Za sprawą tej zwłoki Polska straciła już możliwość uzyskania zaliczki wypłacanej bez żadnych warunków wstępnych (termin upłynął w grudniu zeszłego roku). Wprawdzie pieniądze z zaliczki nie przepadły, ale teraz każda transza uzależniona będzie od wykonanych reform czy inwestycji.

