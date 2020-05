O. Michał Legan nowym rzecznikiem jasnogórskiego sanktuarium

Duszpasterz, rekolekcjonista i vloger ojciec Michał Legan został nowym rzecznikiem prasowym najważniejszego polskiego sanktuarium – Jasnej Góry w Częstochowie. Zastąpił pełniącego tę funkcję przez ostatnie 4 lata o. Sebastiana Mateckiego.

Jak informuje biuro prasowe sanktuarium, nowy rzecznik jest teologiem pastoralnym, wykładowcą na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ukończył studia filmoznawcze i dziennikarskie, współpracował z Telewizją Kraków w redakcji programów katolickich. Jest rekolekcjonistą i vlogerem: od 2011 r. autorem codziennego wideokomentarza do Ewangelii "Kilka słów o Słowie", notującego aktualnie ok. 5000 wyświetleń dziennie, który prowadzi poprzez stronę internetową: "Kilka słów o słowie" i swój kanał na YouTube.

W obszarze jego zainteresowań naukowych główne miejsce zajmuje teologia filmu, teologia mediów i teologia kultury.

O. Michał Legan wstąpił do Zakonu św. Pawła I Pustelnika w sierpniu 2004 r. Pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 2005 r., a śluby wieczyste 2 lutego 2009 r. na Jasnej Górze. Diakonat przyjął 8 maja 2009 r. w Krakowie na Skałce z rąk bpa Jana Zająca, a następnie podjął pracę parafialną i katechetyczną w paulińskiej parafii we Włodawie. Świecenia kapłańskie przyjął 29 maja 2010 r. na Jasnej Górze z rąk abpa Stanisława Nowaka. Następnie pracował duszpastersko w paulińskiej parafii Prima Porta w Rzymie. Aktualnie posługuje na Jasnej Górze. W 2015 r. papież Franciszek mianował go Misjonarzem Miłosierdzia.

Ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zakończone w 2003 r. pracą magisterską poświęconą poszukiwaniu sacrum przez bohaterów filmów "Andriej Rublow" Andrieja Tarkowskiego, "Dziennik wiejskiego proboszcza" Roberta Bressona i "Uczta Babette" Gabriela Axela.

Jest też absolwentem studiów na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, zakończonych w 2004 r. pracą magisterską pt. "Rola obrazu w przekazie treści religijnych. Studium filmoznawczo-pastoralne". O. Legan ma też doktorat z teologii pastoralnej, otrzymany na podstawie dysertacji pt. "Koncepcja teodramatu w myśli teologicznej Hansa Ursa von Balthasara i twórczości filmowej Andrieja Tarkowskiego".