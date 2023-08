O powtórkę z rekordów będzie trudno. Faktoring czeka wzrost, ale mniejszy niż dotąd

W II połowie 2023 roku spodziewamy się podobnego poziomu obrotów faktoringowych, co w I półroczu lub nawet ich nieznacznego spadku. Sytuacja ta powinna mieć jednak charakter przejściowy – przewiduje Konrad Klimek, przewodniczący komitetu wykonawczego Polskiego Związku Faktorów.

W I półroczu 2023 r. polskie firmy faktoringowe zanotowały mniej dynamiczny wzrost - w porównaniu do wyników za cały 2022 rok.

Przez pierwsze 6 miesięcy sfinansowały one bieżącą działalność krajowych przedsiębiorstw w kwocie blisko 225,7 mld zł.

W 2022 roku świadczące usługę faktoringu firmy w Polsce wykupiły faktury o łącznej wartości 460 mld zł, a więc aż o 27 proc. więcej niż w 2021 r.

Zdaniem Konrada Klimka, przewodniczącego komitetu wykonawczego Polskiego Związku Faktorów, przyczyną tej prognozy jest to, że możliwe będzie dalsze stopniowe wyhamowywania inflacji, utrzymania wysokich stóp procentowych oraz niepewności, z uwagi na sytuację geopolityczną. Obecne stabilizowanie się wartości faktur wystawianych przez podmioty korzystające z faktoringu dotyczy m.in. branży metalowej czy hutnictwa, które to od lat korzystają z faktoringu. W drugim półroczu rynek faktoringu będzie na nieco niższym poziomie, w scenariuszu optymistycznym - będzie walczył o wyrównanie wyniku – spodziewa się Tomasz Boduszek, prezes PragmaGO.

W I półroczu 2023 r. polskie firmy faktoringowe zanotowały mniej dynamiczny wzrost - w porównaniu do wyników za cały 2022 rok. Przez pierwsze 6 miesięcy sfinansowały one bieżącą działalność krajowych przedsiębiorstw w kwocie blisko 225,7 mld zł. Oznacza to, że wykupiły one wierzytelności w formie faktur o łącznej wartości o 1,2 proc. wyższej niż w pierwszych sześciu miesiącach 2022 r. Faktury na gotówkę zamieniło ponad 24 tys. firm. Przekazały one do sfinansowania 12,7 mln dokumentów płatniczych.

Ubiegły rok przyniósł branży faktoringowej rekordowy wzrost obrotów

Dynamiczny wzrost finansowania działalności podmiotów gospodarczych za pomocą faktoringu, z jakim gospodarka miała niedawno do czynienia, może teraz nieco spowolnić. - Jednym z istotnych czynników, który zdecydował o tym, że ubiegły rok przyniósł branży faktoringowej rekordowy wzrost obrotów, był niewątpliwie skokowy wzrost cen towarów i usług, również tych będących przedmiotem umów zawartych pomiędzy faktorami i ich klientami – przypomina Konrad Klimek, przewodniczący komitetu wykonawczego Polskiego Związku Faktorów.

W 2022 roku świadczące usługę faktoringu firmy w Polsce wykupiły faktury o łącznej wartości 460 mld zł, a więc aż o 27 proc. więcej niż w 2021 r.

Faktoring może dalej rosnąć, ale już mniej dynamicznie. Stabilizowanie się wartości faktur wystawianych przez podmioty korzystające z tej formy finansowania.

Dziś sytuacja ulega pewnej zmianie. - Jednak w ostatnich miesiącach dynamika inflacji wyhamowała. Efekty wzrostu cen surowców energetycznych i rolnych zostały częściowo zmniejszone przez wprowadzone działań na szczeblu rządowym. To z kolei spowodowało stabilizowanie się wartości faktur wystawianych przez podmioty korzystające z faktoringu – wskazuje Konrad Klimek.

Stąd właśnie zajmujące się tą formą finansowania podmiotów gospodarczych firmy wysnuwają wniosek, że dotychczasowa dynamika wzrostu faktoringu ulegnie spowolnieniu. - Spodziewamy się, że - porównując rok do roku - rynek faktoringu w drugim półroczu będzie na nieco niższym poziomie – przypuszcza Tomasz Boduszek, prezes PragmaGO i dodaje, że przyjmując optymistyczny scenariusz, rynek walczył będzie o wyrównanie wyniku.

- Trzeba pamiętać, że 2022 rok był dla faktoringu bardzo dobry: rynek urósł o 30 proc. Wyrównanie byłoby zatem sukcesem, biorąc pod uwagę bazę z 2021 roku - oznaczałoby bowiem 30 proc. wzrostu w 2 lata – tłumaczy Tomasz Boduszek.

Szczególnie widać to po przedsiębiorstwach branży metalowej i hutniczej

Obecnie, jak zwraca uwagę Polski Związek Faktorów (PZF), szczególnie wyraźnie widać stabilizowanie wartości wystawianych przez korzystające z faktoringu przedsiębiotsrwa faktur w spadających cenach wyrobów hutniczych i metali, które to branże od lat korzystają z tej formy finansowania swojej działalności i mają istotne znaczenie dla obrotów sektora.

- Klienci branży faktoringowej odnotowują również spadek wolumenu sprzedaży, co dodatkowo wypływa na wartość obrotów generowanych przez spółki faktoringowe – zaznacza Konrad Klimek. Według niego, w kolejnych miesiącach oczekiwać należy dalszego stopniowego wyhamowywania inflacji, utrzymania wysokich stóp procentowych oraz niepewności, z uwagi na sytuację geopolityczną.

- To sprawia, że w drugiej połowie roku spodziewamy się podobnego poziomu obrotów faktoringowych, co w pierwszym półroczu lub nawet ich nieznacznego spadku. Sytuacja ta powinna mieć jednak charakter przejściowy – twierdzi Konrad Klimek.

Niejednorodny rynek: lepsze wyniki dla kliku graczy, zwłaszcza tych mniejszych

Według prezesa PragmaGO rynek jednak nie jest tu jednorodny. - Lepsze wyniki (r/r) może odnotować kilku graczy, zwłaszcza ci mniejsi, którzy rosną poprzez zwiększanie ilości klientów na mniejsze kwoty i popularyzację faktoringu wśród mikro i MŚP – prognozuje Tomasz Boduszek, dodając jednocześnie, że słabsze wyniki wynikają z makro.

- Wysoka inflacja już nie napędza obrotów faktorów, ponieważ w tym roku towarzyszy jej spadek konsumpcji detalicznej i słabe PKB – zauważa prezes PragmaGO.

Wyjawia przy tym, w czym tkwi przyczyna powodzenia tych podmiotów, które zdecydowały się na finansowanie swojej działalności w ten sposób.

- Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej, należy założyć, że przedsiębiorcy korzystający z faktoringu to ci w lepszej kondycji - by korzystać z tego produktu muszą mieć sprzedaż i należności, a faktor zapewnia im nie tylko płynność finansową, ale i bezpieczeństwo należności – stwierdza na koniec Tomasz Boduszek.

