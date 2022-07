O. Rydzyk na Jasnej Górze: dzisiaj tu jest Polska

Dzisiaj tu jest Polska, jesteśmy w sercu Polski i w sercu matki – powiedział w niedzielę podczas mszy świętej na Jasnej Górze do uczestników 31. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja dyrektor tej rozgłośni o. Tadeusz Rydzyk.

"Dzisiaj tu jest Polska, dzisiaj tu jest prezydent, jesteśmy w sercu Polski, w sercu matki dzisiaj" - powiedział duchowny. Wezwał wiernych do naśladowania "największych" wzorców - św. Jana Pawła II i św. Faustyny Kowalskiej. "Weźmy sobie ich przesłanie do serca i idźmy od człowieka do człowieka" - zaapelował.

"Św. Jan Paweł II od początku pontyfikatu aż do końca mówił: nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Mówcie to wszystkim, i tym niewierzącym. I drugie przesłanie - siostra Faustyna Kowalska - mówiła to, co jej Pan Jezus powiedział, że ludzkość nie znajdzie pokoju, dopóki nie zwróci się do bożego miłosierdzia" - przypomniał o. Tadeusz Rydzyk.

"Potop szwedzki był tu, na Jasnej Górze, było tylko kilkudziesięciu rycerzy, a wszystkich było 300 ludzi. Wystarczyło zaufać Panu Bogu" - powiedział. "Nas jest więcej niż 70 rycerzy, idźmy i głośmy! Potop jest - mówił ksiądz arcybiskup, mówił pan prezydent. Zdajemy sobie sprawę, jaki jest potop teraz. Idźmy i głośmy!" - wezwał dyrektor Radia Maryja.

Na Jasnej Górze w Częstochowie w niedzielę odbywają się główne uroczystości 31. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja. To jedno z największych dorocznych zgromadzeń w tym sanktuarium. Mszę świętą poprzedziło wystąpienie głowy państwa. Andrzej Duda podkreślił, że państwo jest silne swoimi obywatelami, a podstawową, najważniejszą komórką ich współistnienia i życia jest rodzina. Podziękował Radiu Maryja i zgromadzonej wokół niego społeczności za obronę rodziny.

