O takim wsparciu, jakie mają firmy z Niemiec, inni mogą pomarzyć

W ramach walki z kryzysem energetycznym Niemcy wpompowały w swoją gospodarkę więcej publicznych pieniędzy niż wszystkie pozostałe kraje Unii Europejskiej razem wzięte.

Europejska solidarność w praktyce może budzić wątpliwości.



Jesienią 2022 roku rząd w Berlinie przyjął kolejny program publicznego wsparcia dla własnej gospodarki wart 200 mld euro.

Obecnie trwa proces notyfikacji tego pakietu pomocy publicznej w Komisji Europejskiej. Teoretycznie KE może zablokować te pieniądze, jednak w wydaje się to mało prawdopodobne.

Energetyczna drożyzna w Unii Europejskiej potęguje groźbę ucieczki przemysłu w inne rejony

Trwający od wielu miesięcy kryzys surowcowo-energetyczny w Unii Europejskiej, poza bezpośrednimi skutkami objawiającymi się rekordowo wysokimi cenami energii, ma jeszcze inną, niebezpieczną konsekwencję.

Energetyczna drożyzna w Europie potęguje zagrożenie ucieczki przemysłu w inne rejony świata, gdzie nie obowiązuje unijna polityka klimatyczna, a co za tym idzie cena energii i inne koszty funkcjonowania przedsiębiorstw są znacznie niższe.

Jak zaznaczono na stronie śląsko-dąbrowskiej Solidarności, w marcu ubiegłego roku Komisja Europejska przedstawiła wytyczne umożliwiające krajom członkowskim kryzysowe wsparcie przedsiębiorstw w ramach pomocy publicznej. Jednym z jego głównych celów miało być właśnie powstrzymanie zjawiska przenoszenia się produkcji przemysłowej poza Unię Europejską.

13 stycznia Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca KE i komisarz ds. konkurencji, skierowała list do ministrów państw członkowskich, w którym postuluje dalsze poluzowanie unijnych zasad udzielania pomocy publicznej. Vestager przytoczyła przy tym statystyki dotyczące tego, ile publicznego wsparcia trafiło do przemysłu w poszczególnych krajach.

I okazuje się, że z łącznej puli 672 mld euro przeszło połowa, bowiem aż 356 mld euro, została wpompowane w przedsiębiorstwa w Niemczech. Kolejne 161 mld euro trafiło do francuskiego przemysłu, natomiast 47 mld euro do zakładów produkcyjnych we Włoszech. Pozostałe 24 kraje członkowskie razem wzięte przeznaczyły na wsparcie swoich przedsiębiorstw 108 mld euro.

Kolejne narzędzie w rękach najbogatszych państw UE służące budowaniu ich gospodarczej dominacji

Jak wskazuje śląsko-dąbrowska Solidarność, to jednak nie koniec. Jesienią ubiegłego roku rząd w Berlinie przyjął bowiem kolejny program publicznego wsparcia dla własnej gospodarki wart 200 mld euro. I obecnie trwa proces notyfikacji tego pakietu pomocy publicznej w Komisji Europejskiej. Teoretycznie KE może zablokować te pieniądze, jednak w zdominowanej przez Niemcy Unii jest to raczej mało prawdopodobne.

Przepisy o pomocy publicznej w Unii Europejskiej miały stać na straży uczciwej konkurencji w ramach wspólnego europejskiego rynku, a także eliminować zjawisko protekcjonizmu gospodarczego. W założeniu regulacje te miały chronić przedsiębiorstwa z biedniejszych krajów członkowskich, których nie stać na aż tak hojne dotowanie własnego przemysłu, na jakie mogą sobie pozwolić Niemcy czy Francja. W praktyce zasady dotyczące pomocy publicznej stały się kolejnym narzędziem w rękach najbogatszych państw UE służącym budowaniu ich gospodarczej dominacji w Europie.

Polacy szturmują Lotto jak nigdy dotąd. Opowiada nam o tym Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego. Zobaczcie

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl