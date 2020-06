O unijnym budżecie podczas EEC Online

Dyskusja, a wręcz rywalizacja o wysokość i kształt unijnego budżetu na lata 2021-2027 były gorące już przed pandemią. Kryzys, jaki pociągnął za sobą koronawirus, jeszcze tę dyskusję zaognił. Dlatego tematu dotyczącego europejskich finansów na nowe rozdanie nie mogło zabraknąć podczas kolejnej edycji EEC Online, którą zaplanowaliśmy na 22-24 czerwca.

Szefowa MFiPR mówiła, że w wielu aspektach wdrażanie funduszy w ramach polityki spójności będzie podobne jak w latach 2014-2020, ponieważ pozostaną programy zarządzane z poziomu krajowego i regionalnego.Ministerstwo planuje też dodać program ponadregionalny, który byłby dedykowany obszarom z deficytem i o słabszych wskaźnikach gospodarczych. Jego głównym celem byłoby likwidowanie barier rozwojowych i poprawa atrakcyjności inwestycyjnej.Minister Jarosińska-Jedynak przypomniała, że Komisja Europejska na kolejną perspektywę proponuje dodatkowe wsparcie w ramach Programu Sprawiedliwej Transformacji, jak również Fundusz Odbudowy po pandemii COVID-19.- Polska ma też szansę na pozyskanie dodatkowych 64 mld euro z Funduszu Odbudowy. Jednym z warunków otrzymania tych środków jest przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy. Taki plan przygotowuje specjalna grupa zdaniowa. Jeśli chodzi o pieniądze na sprawiedliwą transformację, na przygotowanie planów transformacji dla trzech województw - śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego - otrzymaliśmy dodatkowe środki z Programu Wsparcia Reform Strukturalnych – podkreśliła Jarosińska-Jedynak.Minister mówiła też o przygotowaniach w zakresie polityki spójności, które prowadzi Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.- Zakładamy, że projekt Umowy Partnerstwa przedstawimy do akceptacji Rady Ministrów w tym roku. Potem czekają nas negocjacje umowy z Komisją Europejską – poinformowała minister.Umowa Partnerstwa to najważniejszy dokument, w którym państwo członkowskie i Komisja Europejska umawiają się na to, jak będą inwestowane fundusze unijne.Szefowa MFiPR poinformowała także, że w 2021 roku będą prowadzone także negocjacje poszczególnych programów operacyjnych.- Chcemy żeby wdrażanie funduszy unijnych z polityki spójności na lata 2021-2027 rozpoczęło się jeszcze w 2021 roku – podkreśliła minister Jarosińska-Jedynak.